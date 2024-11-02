مشاهير العرب - حفلات عمر خيرت في الأوبرا ديسمبر المقبل.. اعرف المواعيد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 2 نوفمبر 2024 12:05 مساءً - يهتم الكثير من محبي الموسيقار عمرو خيرت، بمعرفة مواعيد حفلاته في الأوبرا خلال شهر ديسمبر القادم، حيث يجد فيها المستمعين ما يطرب آذانهم ويعطر أرواحهم بجمال الألحان ومذاقها الرائع الذي يخلف عن أشكال الغناء الأخرى.

ونستعرض خلال السطور التالية تفاصيل حفلات الموسيقار عمر خيرت في الأوبرا.

حفلات الموسيقار عمر خيرت في الأوبرا

يحيي الموسيقار الكبير عمر خيرت حفلتين خلال شهر ديسمبر المقبل بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وذلك أيام 16 و 17 الموافقين الإثنين والثلاثاء، في تمام الساعة الثامنة مساءً، وسيقدم الموسيقار الكبير باقة متنوعة من معزوفاته التي يعشقها الجمهور.

حفلة الموسيقار عمر خيرت في مهرجان الموسيقى العربية

وكان الموسيقار عمر خيرت قد قدم الموسيقار الكبير عمر خيرت حفل خلال فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، والذي رفع شعار كامل العدد، وتفاعل الجمهور مع كل مقطوعاته الموسيقية، وقدم مجموعة من أشهر الأعمال الذي تركت بصمة كبيرة مع الجمهور، منها الخواجة عبد القادر والبخيل وأنا، وخلى بالك من عقلك، وقضية عم أحمد، مسألة مبدأ، وعارفة، وخايف من بكرة ليه، وزى الهوى، وصابر ياعم صابر، ومافيا، وفيها حاجة حلوة، و100 سنة سينما والداعية والعاصفة وفيها حاجه حلوة وامتي الزمان يسمح يا جميل.

الموسيقار عمر خيرت

والجدير بالذكر أن الموسيقار عمر خيرت من مواليد عام 1948، وهو من أشهر صنّاع الموسيقى العرب، ونال لقب شخصية العام الثقافية لجائزة الشيخ زايد للكتاب عن دورتها الـ17 لعام 2023، تكريمًا لمسيرته الإبداعية التي امتدت لعقود قدّم خلالها مجموعة من الأعمال الموسيقية الخالدة، التي أسهمت في تشكيل وجدان وثقافة شعوب المنطقة. وكانت بدايته الفنية في سن صغيرة، حيث تعلم العزف على البيانو في الكونسرفتوار على يد البروفيسور الإيطالي كارو، ودرس التأليف الموسيقي مع كلية ترينتي بلندن. وبهذا، أكمل شخصيته الموسيقية المستقلة، وأصبح مؤلفا محترفا يصوغ رؤاه الموسيقية الخاصة بجمل موسيقية مميزة تتسم بالعمق والثراء والتدفق.

ولم يكتفِ عمر خيرت بالعزف والتأليف، بل امتد نشاطه إلى الموسيقى التصويرية، التي أبدع فيها للعديد من الأفلام والمسلسلات التي أثَّرت في الذاكرة الجمعية للجمهور العربي، ومن أشهر أعماله الموسيقية التصويرية فيلم «ليلة القبض على فاطمة»، الذي مثَّل بداية انطلاقته في هذا المجال عام 1984، كما قدم مؤلفات موسيقية رائعة لأكثر من 100 فيلم ومسلسل ومسرحية، مثل «قضية العم أحمد» و«عفواً أيها القانون» و«إعدام ميت» وغيرها الكثير.