مشاهد من حفل تامر حسني في نادي هليوبوليس (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 2 نوفمبر 2024 11:42 صباحاً - أحيا الفنان تامر حسني ، واحدة من أقوى حفلاته الغنائية في نادي هليوبوليس وسط حضور جماهيري كبير تحت شعار كامل العدد.

حفل تامر حسني في نادي هليوبوليس

وفاجأ “تامر” الجمهور بدخلة مثيرة علي المسرح، حيث أنه طار في الجو وهو يغني أغنية ارجعلي على الجيتار وسط تفاعل كبير مع الجمهور.

وغني تامر حسني ورقص مع الجمهور على أغنيته مع بهاء سلطان “زعلت” والتي حققت نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية.

ومن ناحية أخرى، يحيي الفنان تامر حسني، في دبي بالقرية العالمية حفلا يوم 10 نوفمبر الجاري.

حفل تامر حسني في دبي

وكشف الشركة المنظمة للحفل أسعار التذاكر وجاءت كـ الآتي: الفئة الأولى سعرها 25 درهم والفئة الثانية 30 درهم.

ومن المفترض أن يقدم تامر حسني خلال حفله في دبي عددًا كبيرًا من الأغاني والتي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير على المسرح.

ألبوم تامر حسني الجديد

ومن ناحية أخرى، يواصل الفنان تامر حسني تجهيزات ألبومه الجديد، والذي من المفترض طرحه خلال الفترة المقبلة، بعد نجاح آخر ألبوماته “هرمون السعادة”، والذي قدم فيه العديد من الأشكال الموسيقية المختلفة.

ألبوم هرمون السعادة لـ تامر حسني

وكان الفنان تامر حسني قد طرح العام الماضي ألبوم هرمون السعادة وحقق نجاحا كبير، خاصة أن قدم أشكال مختلفة، بالإضافة إلي أنه قدم ديو موحشتكيش مع الفنانة ثراء جبيل، وكليب موضوع رجعونا مع رانيا منصور، بالإضافة إلى ديو مع مها فتوني بعنوان 30 حياة وديو أخر مع زاب ثروت.

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