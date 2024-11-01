انطلق عام 2000 وارتبط اسمه بجورج قرداحي، من سيربح المليون يعود بمفاجأة وشكل جديد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 1 نوفمبر 2024 05:55 مساءً - يعتبر برنامج من سيربح المليون واحدا من أبرز البرامج في الوطن العربي، ويُعد أول برنامج أجنبي يتم شراء فكرته وإنتاجه بالنسخة العربية، يحظى بقاعدة جماهيرية كبيرة بسبب طريقة اللعب والجائزة الكبرى، حيث تدور فكرته في إطار الأسئلة العامة لعدة مراحل في المقابل الفوز بجائزة مالية ضخمة.

برنامج من سيربح المليون جورج قرداحي

تم انطلاق النسخة الأصلية في لندن، ثم انتقل التصوير إلى باريس في فبراير 2002، أما عن النسخة العربية فـ انطلقت عام 2000 وقدمها الإعلامي جورج قرداحي، والذي ارتبط اسمه بهذا البرنامج لمواسم عديدة.

في عام 2005 انطلقت النسخة الثانية من برنامج من سيربح المليون واستمرت حتى 2007 وتوقف بعدها ثلاث سنوات، وعاد مرة اخرى في 2010.

و استكمالا لنجاح البرنامج تم إنتاج نسخة جديدة في عام 2015 وتم تسجيل 15 حلقة في مدينة الإنتاج الإعلامي.

وفي مفاجأة غير متوقعة يعود برنامج من سيربح المليون من جديد وذلك بعد غياب سنوات، ومن المفترض عرض النسخة الجديدة عبر شاشة دبي.

ويقدم النسخة الجديةد من برنامج من سيربح المليون الفنان قصي الخولي ليصبح بديلا للإعلامي جورج قرداحي.

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