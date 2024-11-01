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مشاهير العرب - مسلسل وتر حساس الحلقة 6.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة «صور» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - مسلسل وتر حساس الحلقة 6.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة «صور» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسل وتر حساس الحلقة 6.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة «صور» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 1 نوفمبر 2024 05:48 مساءً - حالة من الترقب لدى قطاع كبير من الجمهور في انتظار عرض الحلقة 6 من مسلسل وتر حساس بطولة الفنانة صبا مبارك، خاصة مع تصاعد الأحداث في إطار تشويقي مثير بالحلقة الماضية، مع خطوبة سلمى وابتعادها عن رشيد زوج ابنة خالتها، لذا تستعرض كلمتك للقراء والمتابعين في التقرير التالي مواعيد عرض الحلقة 6 من مسلسل وتر حساس.

مسلسل وتر حساس

مواعيد عرض مسلسل وتر حساس الحلقة 6

ومن المقرر، أن تعرض قناة ON، الحلقة 6 من مسلسل وتر حساس لـصبا مبارك، الأحد المقبل الموافق 3 نوفمبر، في تمام الساعة 7.5 مساء، بينما تعاد الحلقة في الواحدة والربع صباحًا، و الإعادة الثانية في الحادية عشرة والنصف من صباح اليوم التالي.

ويتكون مسلسل وتر حساس لـ صبا مبارك من 45 حلقة، يعرض من الأحد لـ الخميس على شاشة ON.

مسلسل وتر حساس

مسلسل وتر حساس

تدور قصة مسلسل« وتر حساس» حول 3 صديقات تبدأ علاقتهنّ في الانهيار، عندما تعلم "كاميليا" إنجي المقدم، أن زوجها "رشيد" محمد علاء، في علاقة لسنوات مع صديقتها المقربة "سلمى" صبا مبارك، وعلى الجانب الآخر تتعرض للابتزاز من صديقتهما الثالثة، لتبدأ العلاقة التي كانت تبدو مثالية في الانهيار عندما تشابكت العلاقات بين كل الأطراف.

أبطال مسلسل وتر حساس

مسلسل «وتر حساس» من بطولة الفنانة صبا مبارك، محمد علاء، إنجي المقدم، هيدي كرم، أحمد جمال سعيد، أحمد غزي، بالإضافة إلى تميم عبده، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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