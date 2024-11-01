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مشاهير العرب - محمد كارتر زوج شيماء سيف يكشف سبب عدم الإنجاب.. ماذا قال؟ «صورة» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - محمد كارتر زوج شيماء سيف يكشف سبب عدم الإنجاب.. ماذا قال؟ «صورة» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - محمد كارتر زوج شيماء سيف يكشف سبب عدم الإنجاب.. ماذا قال؟ «صورة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 1 نوفمبر 2024 04:59 مساءً - أثار المنتج محمد كارتر، زوج الفنانة شيماء سيف حالة من الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي بتصريحه عن الإنجاب، خلال الساعات القليلة الماضية، مشيرا إلى أن السبب في هذه المشكلة هو كثرة أسئلة المحيطين بهم.

وكان محمد كارتر، كشف عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن أسباب عدم إنجابهم، قائلا: «منذ فترة طويلة وأنا أسمع الناس عندما تلتقي بزوجتي شيماء تخبرها بأن السبب في تأخر إنجابها هو وزنها الزائد، وإذا خسرت وزنها سوف ترزق بطفل، وعندما أجرت شيماء عملية تكميم المعدة وخسرت وزنها بشكل كبير أصبح البعض يخبرها بأنها سوف تنجب قريباً، وكانت تقول دائما "إن شاء الله خير».

محمد كارتر وشيماء سيف

وأضاف محمد كارتر: «الغريب في الأمر أن بعض الناس يقولون لي نفس هذا الحديث، ويخبرونني أن السبب في تأخر الإنجاب هو وزن زوجتي الزائد، ولم يفكر أحد بأنه من الممكن أن أكون أنا السبب في عدم الإنجاب، وأن زوجتي لا تعاني من أي أزمة تمنعها من الإنجاب».

وتابع كارتر: «لو شيماء كانت تزوجت أي شخص غيري لكانت أصبحت أماً منذ فترة طويلة، لكن القدر جعلها تتزوجني، ونكتشف بعد فترة بأنني أعاني من مشكلة تمنعني من الإنجاب، وهي علشان عارفة ربنا كويس قالتلي إن كل شيء بميعاد واحنا لسه ميعادنا مجاش وهييجي إن شاء الله.. دعواتكم».

محمد كارتر عن طلاقه من شيماء سيف

وفي وقت سابق، علق المنتج محمد كارتر على الخبر الذي انتشر خلال الساعات الماضية، والخاص بانفصاله عن الفنانة شيماء سيف وطلاقها منه.

وكانت شيماء سيف نشرت عبر خاصية القصص القصيرة عبر حسابها على حسابها على إنستجرام، صفحة من أحد الكتب مكتوب فيها: «إن لم تستطع أن تكون لها زوجا فكن رجلا، وإن ثقلت عليك الرجولة فكن إنسانا، فإن لم يكن منك لا هذا ولا ذاك فسرحها بإحسان، حتى تنعم بحياتها بعيدا عن قلبك الذي هد روحها وسلبها أمانها»، وهي التغريدة التي فسرها البعض بأن شيماء سيف تعلن انفصالها عن زوجها.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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