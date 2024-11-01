مشاهير العرب - بشرى تطالب بعودة الاحتفال بعيد الفن - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 1 نوفمبر 2024 02:43 مساءً - طالبت الفنانة بشرى، عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» بإعادة الاحتفال بعيد الفن، اليوم الجمعة الموافق لـ 1 نوفمبر، وخاصة بعد رحيل النجمين حسن يوسف والفنان مصطفى فهمي.

وشاركت بشرى صورة لتكريم النجوم من احتفالية عيد الفن، عبر حسابها الرسمي بموقع «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: «لحظة تكريم الفنان الراحل حسن يوسف فى عيد الفن بحضور المستشار عدلى منصور والرئيس عبد الفتاح السيسي، وشرفت بتقديم الحفل مع الزميل أحمد السعدنى منذ أكثر من 10 سنوات، وكان مخرج الحفل تليفزيونيا الأستاذ هيثم البيطار».

وأضافت: «كرمت فى هذه الليلة ايضا سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة والمنتجة والممثلة النجمة ماجدة الصباحى، وسيدة المسرح العربى سميحة أيوب، واعتذرت النجمة نادية لطفى عن الحضور، لكن حضرت إلى الأوبرا شخصيا قبلها بيوم لتقديم اعتذارها».

وتابعت: «كما كرمت شخصيات مؤثرة فنيا في مصر والوطن العربى بحضور نجوم مصر على المسرح منهم الأستاذ حسين فهمى والراحل فاروق الفيشاوي، والنجمة ليلى علوي، وشارك النجوم في تقديم الحفل وكانت احتفالية عظيمة بالفن المصري».

وأردفت: «السؤال هنا أين عيد الفن؟؟ لماذا توقف الاحتفال به؟؟ أطالب بضرورة عودة هذه الاحتفالية الرسمية المصرية».

آخر أعمال بشرى

آخر أعمال بشرى، كانت مشاركتها في فيلم أولاد حريم كريم، بالتعاون مع النجم مصطفى قمر، الذي عرض في السينما وحقق نجاحا كبيرا، وتدور قصة الفيلم حول علاقة حب تنشأ بين «كريم حسين» و«آيلا»، وعندما يتقدم للزواج منها يكتشف والدها (كريم الحسيني) أنه ابن زميلته وحبيبته السابقة «مها»، ثم يستعيدان علاقة الصداقة القديمة مع صديقتيهما (هالة) و(دينا).