تعرف على تفاصيل مشاركة هدى المفتي في موسم رمضان 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 1 نوفمبر 2024 10:39 صباحاً - تستعد الفنانة هدى المفتى للمشاركة فى موسم رمضان 2025، بمسلسل مكون من 15 حلقة سيُعرض على شاشة MBC.

مسلسل هدى المفتي في رمضان المقبل، من إخراج كوثر يونس، مخرجة فيلم "مقسوم"، وتأليف غادة عبد العال مؤلفة "البحث عن علا" الذي عُرض مؤخرًا وتصدر قوائم الأعلى مشاهدة في عدد من الدول العربية.

وقدمت هدى المفتي فى مسلسل مطعم الحبايب شخصية وديدة المليئة بالحيوية والتأثير الإيجابي، وجسدت الفتاة العفوية التي تحمل بداخلها روحًا مرحة، وفي نفس الوقت تتحمل مسؤوليات كبيرة في علاقتها مع زملائها في المطعم.

من أبرز اللحظات التي عكست قوة شخصية “وديدة” عندما علمت أن طاقم المطعم يخطط للرحيل. انفعلت جدًا وأثرت في الجميع بخطبة عاطفية ذكرتهم فيها بأنهم عائلة واحدة وأن عليهم الوقوف معًا في الأوقات الصعبة. هذه اللحظة أكدت على مدى تعلق وديدة بالمطعم والعاملين به.

مسلسل مطعم الحبايب من تأليف مريم نعوم وإخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج عبدالله أبو الفتوح، وبطولة أحمد مالك، هدى المفتي، بيومي فؤاد، انتصار وسامي مغاوري.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.