إجراء من كيم كارداشيان تجاه طفلها بسبب كامالا هاريس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 1 نوفمبر 2024 10:23 صباحاً - أغلقت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكي، كيم كارداشيان، قناة ابنها ساينت ويست ٨ سنوات، على موقع الفيديوهات يوتيوب، بعد إصدار مقطعين مسيئين للمرشحة الرئاسية، كامالا هاريس.

كيم كارداشيان تجتمع مع هاريس

واستضافت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، في إبريل الماضي، نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان في البيت الأبيض، لمناقشة إصلاح العدالة الجنائية، بعد أن منحت إدارة جو بايدن العفو عن أشخاص مدانين بجرائم غير عنيفة تتعلق بالمخدرات.

وأصدر بايدن، عفوا عن 11 شخصا وخفف الأحكام الصادرة بحق خمسة آخرين، وشارك أربعة منهم في الحدث.

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