مغني الراب زيكو ينفي تورطه في فضيحة شركة HYPE الكورية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 11:40 مساءً - تتعرض شركة HYBE للترفيه الكورية حاليًّا لانتقادات شديدة بسبب التقارير الداخلية التي تكشف عن ملاحظات تشهيرية حول فرق الكيبوب، وعلى الرغم من إصرار الشركة على أن التقارير الداخلية التي تحمل عنوان "تقرير صناعة الموسيقى" كانت عبارة عن تعليقات عبر الإنترنت، فقد تم الكشف لاحقًا عن أن بعض المحتوى في التقارير كان في الواقع من كتابة الموظفين.

وكشفت تسريبات البريد الإلكتروني الأخيرة أيضًا أن مؤسس HYBE، بانج شي هيوك، قد شارك "تقرير صناعة الموسيقى" مع الرئيس التنفيذي لشركة KOZ للترفيه، زيكو، في يناير 2022، مما تسبب في ردود فعل عنيفة تجاه مغني الراب، فقد استحوذت شركة HYBE على KOZ للترفيه في عام 2020، وتبين أن زيكو كان مشمولًا كمتلقي للوثيقة.

ورد مغني الراب زيكو على الاتهام من خلال قصة قصيرة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، وكتب:

"ما الذي يحدث على الأرض... فيما يتعلق بالمقالة المنشورة اليوم، اعتقدت أنه من الأفضل ترك رسالة وتوضيح الأمر بشكل مباشر.

لم أرَ المستند مطلقًا، ولم أفتح حتى البريد الإلكتروني نفسه.

علمت اليوم فقط من خلال مقالة صحفي أنه تمت إضافتي كشخص مشارك في الادعاءات الأخيرة، وأنا قلق من أنه إذا تم توضيح الأمر بهذه الطريقة، فربما يؤدي ذلك إلى المزيد من سوء الفهم.

قبل أن أذكر موقفي، طلبت مباشرة من KOZ للترفيه التأكيد على أنني لم أفتح أي رسائل بريد إلكتروني أو مستندات.

آمل أن يتمتع كل من قد يكون قلقًا بيوم هادئ اليوم".

اعتذار شركة HYPE

وسبق أن أصدر الرئيس التنفيذي لشركة HYBE، لي جاي سانغ بيانًا رسميًّا صباح أمس الأربعاء الموافق 31 أكتوبر، ردًّا على الجدل الأخير وموجة الغضب التي تبعت التدقيق من لجنة الثقافة والرياضة والسياحة.

وجاء البيان كالآتي: "بصفتي الرئيس التنفيذي لشركة HYBE، أقدم اعتذاري الصادق بشأن وثيقة مراقبة HYBE، وبخصوص وثيقة المراقبة الخاصة بنا والتي تم تسليط الضوء عليها خلال مراجعة لجنة الثقافة والرياضة والسياحة في الجمعية الوطنية في 24 أكتوبر، أعتذر بشدة للفنانين وأصحاب المصلحة في الصناعة والمعجبين، تم إنشاء هذه الوثيقة كجزء من عملية لجمع ردود الفعل المختلفة والآراء العامة بأثر رجعي حول اتجاهات وقضايا الصناعة.

وعلى الرغم من أنه كان من المقصود مشاركتها فقط مع عدد محدود من القادة لفهم مشاعر السوق والمعجبين، إلا أن المحتوى كان غير مناسب للغاية. احتوت الوثيقة على تعبيرات استفزازية وصريحة موجهة إلى فناني الكيبوب، وتضمنت آراء وتقييمات شخصية للمؤلف، وتم الحفاظ عليها في شكلٍ مكتوب.

وبصفتي ممثل الشركة، أقر بجميع الأخطاء وأتحمل المسؤولية الكاملة. أنا آسف بشكلٍ خاص ومنزعج بشأن الشكوك التي لا أساس لها من الصحة بشأن التسويق العكسي (بمعنى المُنافسة) والتي ليست صحيحة على الإطلاق، مما تسبب في سوء الفهم والإضرار بالفنانين والأفراد الأبرياء ".

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