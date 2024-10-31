مشاهير العرب - «العمرة مفعولها عليا كبير».. المطرب خالد علي يكشف عن سبب بعده عن الوسط الفني - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 31 أكتوبر 2024 11:25 مساءً - علق المطرب خالد علي على ما أثير حول اعتزاله الغناء بسبب تدينه، وتحوله لداعية إسلامي قائلا: «قالوا اعتزلت الغناء وادروشت واعتكفت وتدينت والحقيقة مش كده خالص».

وكشف «علي» خلال لقائه ببرنامج «كلام الناس»، الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز، عبر قناة «إم بي سي مصر» أن سبب بعده عن الوسط الفني خلال الفترة الماضية، أنه بعد عودته من العمرة خلال فترة شعر بالرغبة في التقرب أكثر إلى ربه قائلا: «عشت فترة جميلة على الصعيد الأسري، ولما عملت عمرة عملت معايا نقلة نفسية جميلة، رجعت من المدينة المنورة قلت ربنا أراد إني أقرب منه وأعرف ديني».

وأضاف: عندما عدت من السعودية كان المفروض أسجل ألبومي الجديد، ولكن تأثير العمرة وزيارة المسجد النبوي كان مفعولها علي كبير، فبدلا من تسجيل الألبوم سجلت أغنية أو أنشودة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولما سجلتها بصدق شعرت إن صوتي بقى أحلى من الأول».

وتابع: «بعد تسجيل أغنية للنبي صلى الله عليه وسلم كل حاجة تغيرت، وأصبحت أتمهل وأنتقى الكلام أكثر، وأرتقى بالكلمات، والشاعر مجدي النجار كان له دور معايا، في هذه الفترة كان كلام الناس بكثرة، وأغنية الصلوات وجدت تفاعلا كبيرا من الناس».

واستكمل: «الحسد بهدلني كتير، ومرة نسيت ولم أقرأ الفاتحة كنت سأقع على وجهي أمام، ولكن دائما أنا بحرص على الأدعية وقراءة القرآن قبل أي حفلة».

نصائح ياسمين عز للسيدات

في وقت سابق، افتتحت ياسمين عز، حلقتها الجديدة من برنامج «كلام الناس»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء اليوم، بتقديم نصائح للزوجة، للتعامل مع زوجها يوم الإجازة.

وقالت ياسمين عز، للزوجات: «اعملي له كيكة الزبادي، أو أرز باللبن بالزبادي والسوداني، وحطي له طفاية لو بيدخن، ولو ما فيش طفاية، حطي إيدك، بدل ما تطلبي منه الطلاق».

وأضافت ياسمين عز: «سيبي الراجل، وبلاش تكتمي على نفسه، وروحي زوري بابا وماما، وبلاش سؤال يوم الإجازة، لما تقوليله لو مت هتتجوز عليا؟، هو أنتي أم كلثوم».

ووجهت ياسمين عز، حديثها، للفتيات المخطوبات، قائلة: «خليكي طبيعية، دور الراجل إنه يبادر ويجيبلك هدية، هو ما جابش الديب من ديله».