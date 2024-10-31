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مشاهير العرب - رانيا فريد شوقي تستعيد ذكرياتها بالمعهد العالي للفنون المسرحية.. «صور» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - رانيا فريد شوقي تستعيد ذكرياتها بالمعهد العالي للفنون المسرحية.. «صور» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - رانيا فريد شوقي تستعيد ذكرياتها بالمعهد العالي للفنون المسرحية.. «صور» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 31 أكتوبر 2024 11:25 مساءً - زارت الفنانة رانيا فريد شوقي معهد الفنون المسرحية برفقة شقيقتها المخرجة عبير لاسترجاع ذكريات الدراسة وأركان المكان الذي أمضت فيه فترة من أهم مراحل عمرها.

وشاركت رانيا فريد شوقي متابعيها عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صورا من زيارتها لمعهد الفنون المسرحية وعلقت قائلة: «أرشيف الذكريات المعهد العالي للفنون المسرحيه.. حبيت ازور المكان اللي درست فيه استرجاع لذكرياتي الجميله فيه ودراستى».

رانيا فريد شوقي

آخر أعمال رانيا فريد شوقي

يشارإلى أن مسرحية «مش روميو وجوليت»، كانت آخر أعمال الفنانة رانيا فريد شوقي، وقصتها مستوحاة من مسرحية «روميو وجوليت» للمؤلف وليم شكسبير، وهي من إعداد المؤلف محمد السوري وصياغة الشاعر أمين حداد، وتلحين وتوزيع المؤلف الموسيقي أحمد شعتوت، واستعراضات شيرين حجازي، وديكور محمد الغرباوي، وجرافيك محمد عبد الرازق، وإضاءة ياسر شعلان، وإخراج المخرج المسرحي عصام السيد.

وضم فريق مسرحية مش روميو وجوليت، عدد من نجوم الفن أبرزهم: ميدو عادل والفنانة رانيا فريد شوقي، بالإضافة إلى مشاركة النجم علي الحجار ممثلا، وعزت زين، وطه خليفة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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