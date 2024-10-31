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مشاهير العرب - لتوثيق رحلة صناعة المسلسل.. الشركة المتحدة تعلن إنتاج فيلم «ما وراء الحشاشين» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - لتوثيق رحلة صناعة المسلسل.. الشركة المتحدة تعلن إنتاج فيلم «ما وراء الحشاشين» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - لتوثيق رحلة صناعة المسلسل.. الشركة المتحدة تعلن إنتاج فيلم «ما وراء الحشاشين» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 31 أكتوبر 2024 11:09 مساءً - كشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، اليوم الخميس، من خلال قطاع الإنتاج الوثائقي، عن إنتاجها فيلم «ما وراء الحشاشين» لتوثيق رحلة صناعة مسلسل «الحشاشين»، والذي حقق نجاحًا كبيرًا في رمضان 2024.

وجاء في منشور الشركة المتحدة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الفيلم يستعرض كل الجوانب الفنية للعمل ومراحل صناعة وإنتاج أحد أضخم الأعمال الدرامية الهامة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ومن المقرر أن يتم عرض الفيلم الوثائقي «ما وراء الحشاشين»، على شاشة قناة الوثائقية.

المتحدة للخدمات الإعلامية

والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية هي واحدة من أكبر الكيانات الإعلامية في المنطقة العربية بأكملها، حيث تمتلك أكثر من 40 شركة رائدة في مختلف المجالات الإعلامية تتنوع ما بين إعلام مرئي، إعلام مسموع، إعلام مطبوع، إعلام إلكتروني، إنتاج درامي، دعاية و إعلان، خدمات إعلانية مباشرة و غير مباشرة و أيضا خدمات الحقوق الرياضية و تسويقها.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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