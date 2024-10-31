مشاهير العرب - لتوثيق رحلة صناعة المسلسل.. الشركة المتحدة تعلن إنتاج فيلم «ما وراء الحشاشين» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 31 أكتوبر 2024 11:09 مساءً - كشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، اليوم الخميس، من خلال قطاع الإنتاج الوثائقي، عن إنتاجها فيلم «ما وراء الحشاشين» لتوثيق رحلة صناعة مسلسل «الحشاشين»، والذي حقق نجاحًا كبيرًا في رمضان 2024.

وجاء في منشور الشركة المتحدة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الفيلم يستعرض كل الجوانب الفنية للعمل ومراحل صناعة وإنتاج أحد أضخم الأعمال الدرامية الهامة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ومن المقرر أن يتم عرض الفيلم الوثائقي «ما وراء الحشاشين»، على شاشة قناة الوثائقية.

المتحدة للخدمات الإعلامية

والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية هي واحدة من أكبر الكيانات الإعلامية في المنطقة العربية بأكملها، حيث تمتلك أكثر من 40 شركة رائدة في مختلف المجالات الإعلامية تتنوع ما بين إعلام مرئي، إعلام مسموع، إعلام مطبوع، إعلام إلكتروني، إنتاج درامي، دعاية و إعلان، خدمات إعلانية مباشرة و غير مباشرة و أيضا خدمات الحقوق الرياضية و تسويقها.