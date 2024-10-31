مشاهير العرب - «السيدة ع ع».. تعيد إسعاد يونس للمسرح بعد غياب 30 عام | صورة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 31 أكتوبر 2024 10:16 مساءً - تعود الفنانة إسعاد يونس للمسرح، بمسرحية «السيدة ع ع» بعد غياب استمر لـ 30 عاما خلال الفترة المقبلة، وذلك بالتعاون مع باقة كبيرة من نجوم الفن ضمن فعاليات موسم الرياض المقرر أن يقام في المملكة العربية السعودية.

وفي هذا السياق، روجت الجهة المنظمة، عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» لمسرحية «السيدة ع ع»، قائلة: «تعود الممثلة والمذيعة المصرية المخضرمة إسعاد يونس إلى المسرح بمسرحية جديدة بعنوان «السيدة ع س». ومن المقرر أن تقام المسرحية في الفترة من 7 إلى 11 نوفمبر على مسرح محمد العلالي في بوليفارد الرياض سيتي ضمن فعاليات موسم الرياض الخامس».

وتابعت: «تعد هذه أول مشاركة مسرحية لإسعاد يونس منذ 30 عاماً، بعد دورها في مسرحية «بالو» عام 1995. ويشاركها في العرض كل من حجاج عبد العظيم وكريم عفيفي وميرنا جميل ومحمد ثروت».

وأما عن قصة مسرحية «السيدة ع ع»، فتدور حول جنية أرستقراطية تعود بعد وفاتها لتجد حياتها مضطربة بسبب زواج زوجها من امرأة أصغر سناً، وتغير سلوك أطفالها، وبيع منزلها الموروث. وبينما تسعى إلى استعادة النظام، تنتظرها مفاجأة غير متوقعة.

آخر أعمال إسعاد يونس

والجدير بالذكر، أن آخر أعمال إسعاد يونس مسلسل تيتا زوزو الذي عرض مؤخرا، وشارك فيه عدد من النجوم الكبار أبرزهم، «مصطفى غريب، إسلام إبراهيم، ندى موسى، محمد كيلاني، إيناس كامل، حمزة العيلي، نور محمود، محمود البزاوي، وإيمان يوسف»، وآخرين من الفنانين، والعمل من تأليف محمد عبد العزيز وإخراج شيرين عادل.