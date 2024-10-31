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إلغاء العرض الخاص لفيلم "دراكو رع " حدادا علي مصطفي فهمي وحسن يوسف - أخبار كلمتك

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إلغاء العرض الخاص لفيلم "دراكو رع " حدادا علي مصطفي فهمي وحسن يوسف - أخبار كلمتك

إلغاء العرض الخاص لفيلم "دراكو رع " حدادا علي مصطفي فهمي وحسن يوسف - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 10:00 مساءً - الخميس 31/أكتوبر/2024 - 09:41 م 10/31/2024 9:41:39 PM

دراكو رع.كلمتك
دراكو رع.كلمتك

قرر صُناع فيلم "دراكو رع"، إلغاء العرض الخاص للفيلم، والذي كان مقررا له أن يكون يوم الأحد المقبل 3  نوفمبر، وذلك حدادا على رحيل الفنان مصطفي فهمي، الذي وافقته المنية يوم 30 أكتوبر والفنان الكبير حسن يوسف الذي سبقه بيوم 
وقال منتج الفيلم محمد عبد الوهاب: نحن جميعا في حالة حزن شديد لرحيل اثنين من العلامات البارزة في الوسط الفني وأصحاب تاريخ طويل في السينما والتليفزيون، وليس من اللائق اقامة احتفال بالفيلم وإقامة عرض خاص له في تلك الظروف الحزينة وخاصة أن العرض الخاص كان محددا له يوم 3 نوفمبر، وهو نفس يوم عزاء الفنان مصطفي فهمي. 
فيلم"دراكو رع" انطلق عرضه في دور العرض السينمائي في مصر والدول العربية أمس الأربعاء 30 أكتوبر 
وهو بطولة الثنائي الكوميدي،" خالد منصور، وشادي ألفونس"، اللذان قاما بتأليفه بالمشاركة مع محمود الفار، ومينا خزام، كما يضم طاقم العمل مجموعة من النجوم، بينهم مروان يونس، وإسماعيل فرغلي، بالإضافة إلى المواهب الشابة مثل "ملك بدوي، يارا عزمي، أحمد طلعت، فارس حداد، وهاني قنديل، ويظهر كل من نور قدري والممثلة اللبنانية داليدا خليل في أدوار خاصة
يقدم فيلم "دراكو رع"، رؤية مبتكرة عن مصاصي الدماء، حيث يتناول العلاقة بين الشقيقين "أحمس" و"رمسيس"، اللذين قررا الاختباء لآلاف السنين بعد هزيمتهما في حرب ضد البشر في العصور القديمة، ومع ذلك، تجبرهما الظروف على الظهور مرة أخرى والعودة إلى مواجهة البشر في إطار كوميدي وخيالي، وهو تجربة سينمائية جديدة تجمع أشهر مصاصين الدماء "الفامبيرز"،عبر العصور بصبغة كوميدية.
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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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