مشاهير العرب - أول ظهر لـ حسين فهمي بعد وفاة شقيقه مصطفى - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 31 أكتوبر 2024 09:52 مساءً - استقبل كل من الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي والناقد عصام زكريا مدير المهرجان وفد مهرجان شنغهاي السينمائي في مقر المهرجان لبحث فرص التعاون بين المهرجانين.

ومن أبرز ضيوف وفد مهرجان شنغهاي السينمائي: شيلا تونج نائبة المدير العام للمهرجان الصيني والمسؤولين عن العلاقات العامة والبرمجة والعروض والسوق والعمليات والصناعة بالمهرجان.

أعرب الوفد عن إعجابه بأجواء العمل بمهرجان القاهرة واستعداداته لإطلاق دورته الـ45، وتم بحث فرص التعاون بين المهرجانين ومنها الاتفاق على تنظيم أسبوع لمصر في النسخة القادمة من مهرجان شنغهاى، وتبادل الخبرات والأسماء البارزة في صناعة السينما بين كلا المهرجانين، سواء في تنظيم العروض والفعاليات الخاصة أو بلجان التحكيم. ومنها الاتفاق على تنظيم أسبوع لمصر في النسخة القادمة من مهرجان شنغهاي، وتبادل الخبرات والأسماء البارزة في صناعة السينما بين كلا المهرجانين، سواء في تنظيم العروض والفعاليات الخاصة أو بلجان التحكيم.

يشار إلى أن هذا أول ظهور للفنان حسين فهمي عقب وفاة شقيقه الفنان مصطفى فهمي الذي وافته المنية يوم الأربعاء الماضي بعد صراع مع المرض.

المؤتمر الصحفي لمهرجان القاهرة السينمائي الدورة 45

وفي سياق متصل أعلنت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة الفنان حسين فهمي، عن عقد مؤتمر صحفي، يوم الأحد 3 نوفمبر، الساعة ـ12 ظهرا، للإعلان عن تفاصيل الدورة الـ 45، التي تقام خلال الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر.

من المقرر أن تكشف إدارة المهرجان القاهرة خلال المؤتمر عن قوائم الأفلام المشاركة في المسابقات والبرامج المختلفة، وأبرز الحضور من نجوم السينما العالمية وكذلك الورش الفنية وجلسات النقاش، التي من المقرر إقامتها ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما التي توفر أيضا للمحترفين فرصًا للشراكة مع المجتمع السينمائي الدولي.

عزاء الفنان مصطفى فهمي

أعلنت أسرة الفنان مصطفى فهمي، اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024، موعد ومكان عزاء الفنان الراحل بعد وفاته في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 82 عامًا.

وتستقبل أسرة الفنان مصطفى فهمي، عزائه يوم الأحد المقبل الموافق لـ 3 نوفمبر المقبل في مسجد عمر مكرم بمدينة نصر.

وفاة الفنان مصطفى فهمي

وتوفى الفنان مصطفى فهمي، عن عمر يناهز 82 عاما، صباح اليوم الأربعاء، بعد صراع مع المرض، حيث تدهورت حالته الصحية بعد أن خضع لـ عملية جراحية لإزالة ورم بالمخ في شهر أغسطس الماضي.