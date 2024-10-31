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مشاهدة مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 30 - أخبار كلمتك

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مشاهدة مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 30 - أخبار كلمتك

مشاهدة مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 30 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 09:39 مساءً - مشاهدة مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 30، يحظى مسلسل صلاح الدين الأيوبي بنسبة مشاهدة عالية في الوطن العربي باعتباره امتداد للأعمال التركية التاريخية الناجحة.

ويبحث الجمهور عن كيفية مشاهدة مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 30، ولقد عرضت هذه الحلقة من المسلسل يوم الثلاثاء الماضي في تمام العاشرة والنصف مساء.

أين يمكنك مشاهدة مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 30؟ 

ويبحث الجمهور عن كل ما يمكنهم من مشاهدة مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 30، ولأنها عرضت يوم الثلاثاء الماضي على قناة الفجر الجزائرية فيمكن متابعته على مواقع الإنترنت التي توفر حلقات المسلسل.

وبعيدًا عن مشاهدة مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 30 فيمكن متابعة الحلقات القادمة من  المسلسل مترجمة إلى العربية عبر قناة الفجر الجزائرية كل يوم ثلاثاء في تمام الساعة ١٠:٣٠ مساء بتوقيت مصر والسعودية، ويعرض حلقات الموسم الثاني من مسلسل صلاح الدين الأيوبي على قناة تي ار تي TRT التركية كل يوم اثنين في تمام الساعة ٧ مساء.

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تفاصيل مسلسل صلاح الدين الأيوبي

يقدم مسلسل صلاح الدين الأيوبي فترة هامة من تاريخ الأمة الإسلامية، حيث يحكي قصة حياة البطل صلاح الدين الأيوبي أحد أبرز القادة العسكريين في تاريخ الإسلام، ويروي المسلسل معارك المسلمين ضد الصليبيين، ويعكس التحديات التي واجهها المسلمون في هذه الحقبة التاريخية.

والمسلسل من بطولة أوغور غونيش، ديلين دوغار،  محمد علي نور أوغلو، سيدا يلدز، مصطفى كوناك، أحمد علي أكبر، دورفيشان سليم.  

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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