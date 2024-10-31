مشاهير العرب - الأكثر مشاهدة على watch it.. موعد عرض مسلسل 6 شهور - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 31 أكتوبر 2024 09:36 مساءً - تصدر مسلسل 6 شهور»، قائمة الأكثر مشاهدة عبر منصة watch it الإلكترونية وهو من بطولة الفنان نور النبوي، حيث حقق المسلسل رواجا كبيرا منذ عرض أولى حلقاته إذ بدأ الجمهور التفاعل مع الأحداث عبر السوشيال ميديا.

وبدأ الكثير من عشاق المسلسلات البحث عن موعد عرض مسلسل 6 شهور، وهو أول بطولة مطلقة لـ الفنان نور النبوي.

ويشارك نور النبوي بطولة مسلسل 6 شهور عدد من الفنانين أبرزهم نور إيهاب، ومجدى بدر وعدد كبير من ضيوف الشرف، حيث تجمع كل حلقة ضيف شرف مختلف عن الحلقة السابقة، والمسلسل من تأليف عمرو أبو زيد و أحمد هشام، وإخراج مصطفي سولي، ومشرف عام مصطفى العوضي، وإنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى.

وتدور أحداث مسلسل 6 شهور، في إطار من التشويق والإثارة، حيث سيكون لكل حلقة نجم متواجد في الأحداث، ويتكون المسلسل من 10 حلقات.

مواعيد عرض مسلسل 6 شهور

تذاع حلقات مسلسل 6 شهور عبر منصة watch it كل يوم أربعاء بواقع حلقتين وذلك في تمام الساعة 11 مساء.

يذكر أن نور النبوي تألق في ماراثون رمضان 2024 من خلال مسلسل إمبراطورية ميم، وهو من بطولة والده خالد النبوي إلى جانب عدد من نجوم الفن أبرزهم: حلا شيحة، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان وآخرين من الفنانين.

مسلسل «إمبراطورية ميم» من تأليف حمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة، إنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

ودارت أحداث المسلسل حول أب يتمرد أولاده عليه ويرغبون فى عمل انتخابات واختيار حاكم للأسرة، وتحت الضغط يوافق الأب ويفاجأ بأنهم اختاروه حاكمًا للبيت، كدليل على حبهم له.