اللواء إبراهيم عثمان يكشف أسباب هزيمة إسرائيل في غزة مع إيمان أبو طالب على الحياة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 09:04 مساءً - تستضيف الإعلامية إيمان أبوطالب، اللواء إبراهيم عثمان نائب أمين عام مجلس الدفاع الوطني سابقا في حلقة الغد الجمعة من برنامجها بالخط العريض على شاشة قناة الحياة.

وخلال اللقاء يتحدث اللواء إبراهيم عثمان عن العدوان الصهيوني على قطاع غزة؛ وتدمير القطاع بالكامل؛ ورغبة إسرائيل في إنهاء القضية الفلسطينية عن طريق تهجير الفلسطينيين لسيناء.



ويرى عثمان أن إسرائيل خسرت معركتها في غزة لفشلها في القضاء على حماس وإرجاع الأسرى الإسرائيليين.

حرب أكتوبر المجيدة



ويكشف اللواء ابراهيم عثمان خلال اللقاء أنه لا توجد مقارنة بين حرب أكتوبر وغيرها من الحروب كاشفا عن دعم الشعب المصري لقواته المسلحة بعد نكسة 67، قائلا: إن الشعب المصري رفع شعار ممنوع الطعام بعد النكسة من أجل بناء الجيش المصري.



كما تطرق أيضا اللواء ابراهيم عثمان خلال الحلقة إلى نظرية الخداع الاستراتيجي التي اتبعتها القوات المسلحة في حرب أكتوبر لافتا إلى أن هذه الخطة عكست دهاء قادة القوات المسلحة المصرية.



كما كشف عثمان تفاصيل معركة رأس العش والتي دمر الجيش المصري خلالها 36 دبابة إسرائيلية، متطرقا إلى دور البطل المصري الضابط ابراهيم الرفاعي قائد مجموعة 39 قتال، والتي أوقعت أسرى إسرائيليين.

برنامج بالخط العريض



برنامج بالخط العريض تقدمه الإعلامية إيمان أبو طالب الجمعةمن كل أسبوع على شاشة قناة الحياة في تمام الثامنة مساء.

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