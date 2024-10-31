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مشاهير العرب - «مش مسامحة اللي منعوني عنك».. فاتن موسى ناعية مصطفى فهمي - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «مش مسامحة اللي منعوني عنك».. فاتن موسى ناعية مصطفى فهمي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «مش مسامحة اللي منعوني عنك».. فاتن موسى ناعية مصطفى فهمي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 31 أكتوبر 2024 08:38 مساءً - حرصت الإعلامية فاتن موسى، على نعي الفنان مصطفى فهمي رغم انفصالهما عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد رحيله عن عالمنا أمس الأربعاء متأثرا بأزمة صحية مزمنة نتيجة إصابته بسرطان في المخ.

ونعت فاتن موسى، عبر حسابها على «إنستجرام» وفاة مصطفى فهمي، قائلة: «مصطفى.. لم أتخيل يوماً أن أواجه هذه اللحظة، ربما كنت دائماً أهرب منها، أهرب من لحظة الفراق الأبدي النهائي فسبحان من قهر عباده بالموت وإنا لله وإنا إليه راجعون».

وأضافت فاتن موسي: «يعَز عليّ رحيلك جداً أنت العاشق للحياة الرياضي الضحوك شباب القلب والروح.. خانك المرض اللعين، برغم ثباتك وقوتك ورحلت مبكرا جداً.. كانت الحياة تليق بك لأن ليس لك مثيل، كنت ومازلت حبيبي الحقيقي والوحيد حب حياتي الذي لم تفارقني يوماً برغم كل شيء».

وتابعت: «كل لحظة حلوة عشتها معك خالدة في قلبي وعقلي وذاكرتي، كل ما عشناه سوياً وتشاركناه سوياً على مدى سبع سنوات لم نفترق فيها ولا أحد يعلم ما بيننا غيرنا، كنت حبيبي وزوجي وصديقي وسندي وفرحتي وكل دنياي الجميلة تعلمت منك الكثير ولا سامح الله من فرّقنا وسعى إلى فراقنا ووشى وشجّع وكاد ومكر وقال فينا ما ليس فينا ولم يقل خيراً ولم يصمت».

وتابع: «ولا سامح الله كل ما منعني عنك ومنعك عني طيلة ثلاث سنوات التي اكتملت يوم رحيلك عن الدنيا.. بعد كل هذا الوقت وبعد ما رحلت روحك إلى باريها أشهد أنني ما اخترت فراقك ولم أعتده.. ولله الأمر من قبل ومن بعد».

وأردفت: «لروحك الرحمة والمغفرة أرجو الله أن يغفر لك ويعفو عنك ويرحمك ويوسع مدخلك ويجعل فبرك على مد بصرك، ويحُفه بملائكة توَنّس وحدتك.. أنت الذي كنت تكره المرض وسيرة الموت والوحدة.. سأدعو لك في صلاتي ودعائي دائماً أن يجعل الله مثواك جنات النعيم».

وواصلت: «حيث لا مكر ولا طمع ولا كذب ولا نفاق ولا مصالح ولا نفايات الدنيا الفانية، هناك في دار الحق والسلام الأبدي أرجو أن تكون قد ارتحت يا غالي على روحي وعشرتي، في أمان الله يا مصطفى وأرجو من كل محبيك في مصر والعالم العربي».

وأضافت: «أن يذكروك في صلواتهم ودعائهم ويهدوك آيات من القرآن الكريم ودعوات وذكر وورد بحق محمد وآل محمد تنوّر قبرك ومرقدك وتسعد روحك والفاتحة لروحك الجميلة مثلك يا حبيب العمر».

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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