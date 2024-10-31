مشاهير العرب - «وجوده تعبني».. رامي جمال يطرح أغنيته الجديدة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 31 أكتوبر 2024 08:22 مساءً - أعلن النجم رامي جمال منذ قليل عن طرح أحدث أعماله الغنائية بعنوان «وجوده تعبني» عبر قناته بموقع الفيديوهات «يوتيوب» ومختلف المنصات الرقمية.
وكتب جمال عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «وجوده تعبني من كلمات عمرو المصري ومن ألحان عمرو الشاذلي وتوزيع عمرو الخضري الآن على اليوتيوب».
آخر أعمال رامي جمال
كانت أغنية «حالته صعبة» آخر ما طرحه الفنان رامي جمال عبر قناته بموقع الفيديوهات «يوتيوب» ومختلف المنصات الرقمية.
أغنية «حالته صعبة» من كلمات محمد جمال وألحان فارس فهمي وتوزيع وميكس وماستر أحمد أمين، ولم تطرح الأغنية على طريقة الفيديو كليب.
وجاءت كلمات أغنية «حالته صعبة» كالتالي:
«مش هعاتبه على اللي قاله
كلمتين بايخين وماله
زي بعضه
عادي قالهم
تحت تأثير انفعال
هو قال كده لما سيبته
على الكلام ده أنا لو حاسبته
مش هنخلص
بس لازم يعرف إني في بعده عال
خانه فعلا كبرياؤه
كان مفكرني بفراقه
هبكي واضعف بس شافني
مش مبينله اهتمام
شافني عشت ازاي بدونه
حالته صعبة
يكون في عونه
كان مصدق إني هزعل
لما يوصلني الكلام
عادي يخرج عن شعوره
ده الطبيعي عشان غروره
كلمتين واقفين في زوره
واستريح لما قالهم
قال في حقي كلام يدينه
سهل ارد عليه واهينه
بس سيبته يشوف بعينه
مش بيفرق يوم كلام».
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