مشاهير العرب - «Sony music» تضع اللوجو الخاص بها على أغنية «يتعلموا» لـ عمرو دياب (تفاصيل) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 31 أكتوبر 2024 08:01 مساءً - تعاقد النجم الكبير عمرو دياب مع سوني ميوزيك إنترتينمنت الشرق الأوسط، لعرض أعماله وأغانيه.

ويحتوي التعاقد على عرض الألبومات الجديدة لعمرو دياب باعتباره أكثر الفنانين مبيعًا مع مسيرته الرائعة التي امتدت لعقود من الزمان حصل خلالها على العديد من الجوائز بما في ذلك سبع جوائز موسيقى عالمية وخمس جوائز الأسطوانة البلاتينية وست جوائز الموسيقى الأفريقية.

وستعمل الشراكة على الاستفادة من شبكة الشركة العالمية لاستكشاف الأصوات والشراكات المبتكرة، مما يثري جاذبيته الدولية.

وقال عمرو دياب: "أنا سعيد للغاية ببدء هذا الفصل الجديد من مسيرتي الموسيقية مع Sony Music وإن التزامهم برعاية النمو الفني يتماشى مع رؤيتي لمستقبل موسيقاي وترقبوا الابتكارات الجديدة التي تأتي في طريقكم!".

تفاصيل الشراكة بين عمرو دياب وشركة سوني ميوزيك

وقال شريدار سوبرامانيام، رئيس شركة سوني ميوزك في آسيا والشرق الأوسط: "نحن فخورون بالترحيب بعمرو في سوني ميوزك ومشاركة موسيقاه خارج الشرق الأوسط، ودفع إرثه الموسيقي إلى آفاق أعظم".

وقال رامي محسن، المدير العام لشركة سوني ميوزك إنترتينمنت الشرق الأوسط: "إن التأثير الدائم لعمرو دياب على صناعة الموسيقى لا مثيل له. ستعمل هذه الشراكة الاستراتيجية على تقديم صوته الفريد لجمهور أوسع وتؤكد التزامنا بتعزيز المواهب الاستثنائية والتميز الإبداعي في جميع أنحاء العالم. ومع توسيع نطاقنا في السوق الشرق أوسطية سريعة النمو، فإن الشراكة مع عمرو دياب تتوافق تمامًا مع رؤيتنا لصناعة الموسيقى في المنطقة.