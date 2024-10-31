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البابا تواضروس يشهد انطلاق برنامج فعاليات وزارة الثقافة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية - أخبار كلمتك

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البابا تواضروس يشهد انطلاق برنامج فعاليات وزارة الثقافة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية - أخبار كلمتك

البابا تواضروس يشهد انطلاق برنامج فعاليات وزارة الثقافة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 08:00 مساءً - شهد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، انطلاق برنامج فعاليات وزارة الثقافة المقام في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، والذي يأتي تفعيلًا لما تم الاتفاق عليه خلال لقاء قداسة البابا، والدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، بمقر الكاتدرائية الخميس الماضي، في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

 

وزارة الثقافة

انطلقت الفعاليات، والتي شهدت إقبالًا كبيرًا، بتفقد البابا للأنشطة التي يشارك بها عدد كبير من قطاعات وزارة الثقافة، بسلسلة من الورش الفنية للطفل، بمشاركة نخبة من المتخصصين بقطاع الفنون التشكيلية، من أبرزها: "ورش لتعلم صناعة الميداليات، الجلد، الديكوباج، الحلي، فن الخيامية، التطريز اليدوي، النسيج".

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كما وقع البابا تواضروس، على جدارية ضخمة تحمل مقولات عن المحبة والسلام، قام برسمها الأطفال المشاركون في الفعاليات. 

كما قدم المجلس الأعلى للثقافة، ممثلًا في المركز القومي لثقافة الطفل، عروضًا فنية لفرقة كروكي للعرائس، التي تهتم بإعادة إحياء تراث الطفل، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من ورش الرسم والتلوين، وغيرها.

أعقب ذلك إطلاق فعاليات المكتبات المتنقلة، التابعة لمكتبات مصر العامة، والتي قدمت خدمات الاطلاع، بالإضافة إلى عدد من ورش العمل الفني، والحكي، والرسم، والتلوين، الموجهة للأطفال.

كما قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، عروضًا فنية لفرقة الأراجوز المصري والعـرائس، بشبرا الخيمة، وفقرة فنية بعنوان "لأجل أطفالنا بداية جديدة"، وورش عمل فنية في مجالات متعددة.

 

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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