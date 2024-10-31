مشاهير العرب - رانيا منصور تتصدر التريند.. ما السبب؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 31 أكتوبر 2024 07:44 مساءً - رانيا منصور.. ازدادت عمليات البحث عن اسم الفنانة رانيا منصور عبر جوجل، لتتصدر التريند خلال الساعات الماضية، وذلك عقب آخر ظهور لها برفقة ابنتها التي أثنى الجمهور على جمالها.

وظهرت الفنانة رانيا منصور خلال الصورة التي شاركتها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» برفقة ابنتها داخل «يخت»، بإطلالة صيفية ساحرة مرتدية فستان قصير باللون الأخضر.

آخر أعمال رانيا منصور

يعرض بالوقت الحالي لـ الفنانة رانيا منصور مسلسل باسورد، وحقق العمل صدى جماهيري كبير فور طرح أولى حلقاته عبر إحدى المنصات الرقمية.

مسلسل باسورد من بطولة آية سماحة إلى جانب عدد نجوم الفن أبرزهم: زوجها محمد السباعي، رانيا منصور وحازم إيهاب وجلا هشام وعزة بهاء، والمسلسل من تأليف محمد مهران وندى عبد الحفيظ، وإخراج أسامة عرابي ومن تأليف محمد مهران وندى عبد الحفيظ.

ودارت أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي حول حادثة تضع جميع نساء العمل في دائرة الاتهام، بسبب فقدان «باسورد»، وتتوالى الأحداث.

ومؤخرا عرض لـ الفنانة رانيا منصور مسلسل الوصفة السحرية، ضمن سلسلة أفلام الاوف سيزون 2024، وحقق العمل نجاح جماهيري كبير.

مسلسل الوصفة السحرية، بطولة الفنانة شيري عادل إلى جانب عدد من نجوم الفن أبرزهم: إسلام جمال، شيري عادل، وعمر الشناوي، عماد رشاد، هيدي كرم، وعدد كبير من النجوم، وهو من تأليف ورشة مصنع الحكايات، وإخراج خيري سالم.

أحداث مسلسل الوصفة السحرية

دارت أحداث مسلسل الوصفة السحرية في إطار دراما اجتماعية مثيرة حول المشاكل الزوجية، فبعد زواج دينا من مالك، يقع بين يديها كتاب "الوصفة السحرية لزواج ناجح" الذي يلفت نظرها فتفتحه لتجد عنوانه "سنة أولى زواج" فتظل تقرأ في سطوره بنهم دون توقف لأنها تكتشف أن معظم ما فيه يعكس الواقع، فتتخذ "دينا" على إثره قرارات قد تقلب حياتها وحياة المحيطين بها.