مشاهير العرب - إلغاء العرض الخاص لفيلم «دراكو رع» حدادا علي مصطفي فهمي وحسن يوسف - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 31 أكتوبر 2024 07:44 مساءً - قرر صُناع فيلم «دراكو رع»، إلغاء العرض الخاص للفيلم، والذي كان مقررا له أن يكون يوم الأحد المقبل 3 نوفمبر، وذلك حدادا على رحيل الفنان مصطفي فهمي، الذي وافقته المنية يوم 30 أكتوبر، والفنان الكبير حسن يوسف الذي سبقه بيوم واحد.

وقال منتج الفيلم محمد عبد الوهاب: نحن جميعا في حالة حزن شديد لرحيل اثنين من العلامات البارزة في الوسط الفني وأصحاب تاريخ طويل في السينما والتليفزيون، وليس من اللائق إقامة احتفال بالفيلم وإقامة عرض خاص له في تلك الظروف الحزينة وخاصة أن العرض الخاص كان محددا له يوم 3 نوفمبر، وهو نفس يوم عزاء الفنان مصطفي فهمي.

وانطلق عرض فيلم «دراكو رع»، أمس الأربعاء 30 أكتوبر، في دور العرض السينمائي بمصر والدول العربية، وهو بطولة الثنائي الكوميدي، خالد منصور، وشادي ألفونس»، اللذين قاما بتأليفه بالمشاركة مع محمود الفار، ومينا خزام، كما يضم طاقم العمل مجموعة من النجوم، بينهم مروان يونس، وإسماعيل فرغلي، بالإضافة إلى المواهب الشابة مثل «ملك بدوي، يارا عزمي، أحمد طلعت، فارس حداد، وهاني قنديل»، ويظهر كل من نور قدري والممثلة اللبنانية داليدا خليل في أدوار خاصة.

يقدم فيلم «دراكو رع»، رؤية مبتكرة عن مصاصي الدماء، حيث يتناول العلاقة بين الشقيقين «أحمس» و«رمسيس»، اللذين قررا الاختباء لآلاف السنين بعد هزيمتهما في حرب ضد البشر في العصور القديمة، ومع ذلك، تجبرهما الظروف على الظهور مرة أخرى والعودة إلى مواجهة البشر في إطار كوميدي وخيالي، وهو تجربة سينمائية جديدة تجمع أشهر مصاصين الدماء «الفامبيرز»، عبر العصور بصبغة كوميدية.

والفيلم من إنتاج محمد عبد الوهاب، ومحمد خير زعيتر، من استوديوهات نايل وود، واستوديوهات يونايتد برازرز، تريند VFX، أرابيا بيكتشرز، وميديا لايف، ويتم توزيعه في مصر بواسطة يونايتد برازرز، وعلى مستوى العالم بواسطة شركة إمباير.