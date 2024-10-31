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المطرب خالد علي يكشف عن واقعة جعلته يتقرب من الله - أخبار كلمتك

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المطرب خالد علي يكشف عن واقعة جعلته يتقرب من الله - أخبار كلمتك

المطرب خالد علي يكشف عن واقعة جعلته يتقرب من الله - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 07:43 مساءً - نفى المطرب خالد علي، ما أثير عن اعتزاله الغناء بسبب تدينه وتحوله لداعية إسلامي، مؤكدًا أنه لا يزال مرتبطا بالغناء.

حقيقة اعتزال المطرب خالد علي الغناء

وأضاف خلال لقائه ببرنامج “كلام الناس” الذي تقدمه الاعلامية ياسمين عز بقناة “إم بي سي مصر”:"قالوا اعتزلت الغناء وادروشت واعتكفت وتدينت والحقيقة مش كده خالص".

رحلة العمرة وتأثيرها على خالد علي

ولفت:"عشت فترة جميلة على الصعيد الأسرى ولما سافرت السعودية وعملت عمرة عملت معايا نقلة نفسية جميلة، رجعت من المدينة المنورة قلت ربنا أراد إني أقرب منه وأعرف ديني".

وأشار:"لما رجعت من السعودية كان المفروض أسجل ألبومي الجديد، ولكن تأثير العمرة وزيارة المسجد النبوي كان مفعولها عليا كبير، فبدلا من تسجيل الألبوم سجلت أغنية أو أنشودة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولما سجلتها بصدق شعرت إن صوتي بقى أحلى من الأول".

أغنية الصلوات

وتابع:"بعد تسجيل أغنية للنبي صلى الله عليه وسلم كل حاجة تغيرت وبقيت اتمهل وأنقى الكلام أكتر وارتقى بالكلمات، والشاعر مجدي النجار كان له دور معايا، في الفترة دي كان كلام الناس شغال وبكثرة، وأغنية الصلوات وجدت تفاعلا كبيرا من الناس".

ولفت:"الحسد بهدلني كتير ومرة نسيت ومقرتش الفاتحة كنت هقع على وشي قدام الجمهور، ولكن دايما أنا بحرص على الأدعية وقراءة القرآن قبل أي حفلة".

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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