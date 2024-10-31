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نجوم الفيلم الفلسطيني "شكرا لأنك تحلم معنا" على ريد كاربت مهرجان الجونة (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

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نجوم الفيلم الفلسطيني "شكرا لأنك تحلم معنا" على ريد كاربت مهرجان الجونة (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

نجوم الفيلم الفلسطيني "شكرا لأنك تحلم معنا" على ريد كاربت مهرجان الجونة (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 07:43 مساءً - انطلقت، قبل قليل، فعاليات اليوم قبل الأخير من الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائى الدولى بعرض الفيلم الفلسطيني «شكرا لأنك تحلم معنا» بمشاركة نجوم وصناع العمل وعدد من فناني فلسطين.

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حيث طلت مخرج الفيلم ليلى عباس بحلق على شكل سهم المقاومة الفلسطينية، كذلك طل بالعرض الخاص للفيلم النجم الفلسطيني الكبير كامل الباشا.

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برنامج نافذة على فلسطين

ويستمر مهرجان الجونة السينمائي في تقديم برنامجه الخاص للأفلام الفلسطينية تحت عنوان "نافذة على فلسطين" وذلك للعام الثاني على التوالي وضمن فعاليات الدورة السابعة للمهرجان والتي تقام في الفترة من 24 أكتوبر الجاري وحتى 1 نوفمبر المقبل. 

وعن أهمية وجود برنامج يركز على فلسطين في مهرجان عربي مثل الجونة، قالت المديرة الفنية لمهرجان الجونة السينمائي ماريان خوري إنه أمر "بالغ الأهمية" وأولوية قصوى بالنسبة إلينا في المهرجان"، مشددة على أنه "لا يمكن أن نكون مهرجانًا في المنطقة العربية، ولا نكون جزءًا مما يحدث في فلسطين". 

وأضافت خوري "أن ما يحدث، لا يمس فقط الفلسطينيين واللبنانيين، ولكننا جميعًا شركاء. ولا أستطيع إلا أن أرى الأمر بهذه الطريقة".

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أفلام برنامج نافذة على فلسطين 

ويضم برنامج نافذة على فلسطين 6 أفلام هي:
"أندر" l وثائقي قصير l فلسطين - ألمانيا l إخراج كمال الجعفري: يستعرض الفيلم تأثير الديناميت على الأرض في أثناء عمل المزارعين ولعب الأطفال، من خلال لقطات أرشيفية. يذكرنا الفيلم بأن فلسطين هي أرض خاضعة للمراقبة الجوية، في إطار سعي الاحتلال للاستيلاء عليها.

"خالد ونعمة" l روائي قصير | فلسطين | إخراج سهيل دحدل: يروي قصة خالد، صبي بدوي يبلغ من العمر عشر سنوات، ينطلق مع عنزته الأثيرة "نعمة" في مهمة لاستعادة ذاكرة أبو مريم، الرجل الوحيد القادر على إنقاذ قريتهم من الهدم على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي.

"فيلم قصير عن الأطفال" l روائي قصير l فلسطين l إخراج إبراهيم حنضل: يروي قصة أربعة أطفال يعيشون في مخيم للاجئين في بيت لحم، يقررون التسلل دون علم ذويهم لزيارة البحر للمرة الأولى في حياتهم.

"المخدوعون" l روائي طويل l سوريا l إخراج توفيق صالح: الفيلم الذي كان عرضه الأول في عام 1972، سيعرض في نسخته المرممة. يستعرض قصص ثلاثة رجال من خلفيات مختلفة يجمعهم التهجير واليأس والأمل في مستقبل أفضل. يحاولون شق طريقهم عبر الحدود من العراق إلى الكويت، مختبئين داخل خزان شاحنة في رحلة بحث عن الأمان.

"المفتاح" | روائي قصير l  فلسطين - فرنسا - بلجيكا - قطر| إخراج ركان مياسي: تدور أحداث الفيلم حول عائلة إسرائيلية تسمع يوميًا في المساء صوت مفتاح غامض يخترق مقبض باب منزلها. ومع فشلهم في تحديد مصدر الصوت، يبدأ توازن حياتهم بالاختلال تدريجيًا.

"مقلوبة" | روائي قصير l الولايات المتحدة l إخراج مايك الشريف: يحكي قصة ليلى، ضابطة إيقاع فلسطينية أمريكية، تزور جدتها خلال عاصفة قوية بحجة مساعدتها في فك حقائبها. ومع تعمق الليل، تكشف الأهداف الحقيقية لزيارتها تدريجيًا.

بالإضافة إلى ذلك، يعرض المهرجان أفلامًا فلسطينية أخرى كجزء من برنامجه الأوسع.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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