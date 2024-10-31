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مشاهير العرب - «معرفش ينساني».. عمرو مصطفى يطرح أحدث أعماله الغنائية - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «معرفش ينساني».. عمرو مصطفى يطرح أحدث أعماله الغنائية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «معرفش ينساني».. عمرو مصطفى يطرح أحدث أعماله الغنائية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 31 أكتوبر 2024 07:27 مساءً - طرح الفنان عمرو مصطفى، عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات «يوتيوب» أحدث اعماله الغنائية التي تحمل اسم «معرفش ينساني»، اليوم الخميس 31 أكتوبر، وذلك بالتعاون مع عدد كبير من صناع الموسيقي.

وتعاون عمرو مصطفى، في أغنية معرفش ينساني، مع كلمات ربيع السيوفي، وألحان عمرو مصطفى، ومساعد مخرج عمر شيندي.

وتضمنت كلمات أغنية «معرفش ينساني» لـعمرو مصطفى الأتي: «وقال ماعرفش ينسانى، ومارتحش لحبيب تانى، رجع ليا.. ولعينيا ماليه الشوق، راجع يحلف بأيامي، وشفته بيبكى قدامى، ويشكيلى عذاب خلى، ضميرهُ يفوق، سيبتهُ وانا بقول يا خسارة، الدنيا صحيح دوارة، ودى غلطة مين لو فاكر، انى مستنيه، حبنا بإيديه بقى ماضى، وطبيعى انساه.. ده العادى، واهو شاف بعينيه الدنيا ماوقفتش عليه».

وفي وقت سابق، شارك عمرو مصطفى، عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» أحدث ظهور وسط الطبيعة، مشيرا إلى استعداده لطرح أعمال جديدة قائلا: «كل لحظة وسط الطبيعة هي فرصة لاكتشاف ألحان جديدة، كل صوت من حولي، سواء كان صوت الماء المتدفق أو الرياح بين الأشجار، هو جزء من الموسيقى التي أعمل عليها الآن، وترقبوا قريباً أعمالا موسيقية تعكس نقاء الطبيعة وجمال الإلهام».

آخر أعمال عمرو مصطفى

ويعيش عمرو مصطفى حالة من النشاط الفني في الوقت الحالي، حيث شهد نجاح أغنية «معرفش ينساني» مؤخرا.

وأغنية معرفش ينساني لـ عمرو مصطفى، من كلمات الشاعر ربيع السيوفي، وتوزيع جابور.

وتتضمن كلمات أغنية معرفش ينساني لـ عمرو مصطفى الآتي: «وقال معرفش ينساني، ومرتحش لحبيب تاني، رجع ليا وليه عنيا، وراجع بيحلف بأيامي وشوفته بيبكي قدامي، ويشكيلي عذاب خلى، ضميره يفوق سيبته وبقول يا خسارة، الدنيا صحيح دوارة

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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