مهرجان القاهرة السينمائى يستقبل وفدا من مهرجان شنغهاي لبحث التعاون المشترك - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 07:01 مساءً - قام وفد من مهرجان شنغهاي السينمائى بزيارة مقر مهرجان القاهرة السينمائى الدولى حيث التقى برئيس المهرجان الفنان حسين فهمي، ومدير المهرجان الناقد عصام زكريا.

ضم الوفد “شيلا تونج ” نائبة المدير العام للمهرجان الصينى والمسئولين عن العلاقات العامة والبرمجة والعروض والسوق والعمليات والصناعة بالمهرجان.

مهرجان شنغهاي

أطلع الضيوف على أجواء العمل بمهرجان القاهرة وو يستعد لإطلاق دورته ال45، وأعربوا عن إعجابهم بما شاهدوه من حماس وتفاعلوا معه، كما تم بحث فرص التعاون بين المهرجانين، ومنها الاتفاق على نظيم أسبوع لمصر فى النسخة القادمة من مهرجان شنغهاى، وتبادل الخبرات والأسماء البارزة فى صناعة السينما بين كلا المهرجانين، سواء فى تنظيم العروض والفعاليات الخاصة أو بلجان التحكيم.

وعقب ذلك، وفى المساء أقيم حفل عشاء لضيوف مهرجان شنغهاى للضيوف دعا اليه رئيس المهرجان حسين فهمى بحضور هشام عبد الخالق رئيس غرفة الصناعة السينما.

وتطرق الحديث فيه أيضا لدعم العلاقة الفنية بين مصر والصين.

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