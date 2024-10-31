عايدة رياض عن زواجها عرفيا لمدة 10 سنوات: قصة وهمية بالتنسيق مع مقدم البرنامج - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 06:21 مساءً - كشفت الفنانة عايدة رياض عن مفاجأة بشأن قصة زواجها العرفي الذي استمر لمدة عشر سنوات، والتي أعلنت عنها بأحد البرامج التليفزيونية.

أزمة زواج عايدة رياض عرفيا

وقالت عايدة إنها لم تتزوج عرفيا مثلما قالت خلال البرنامج، ولكن تلك التصريحات قد طلبها منها مقدم البرنامج من أجل تصدر الترنيد.. متابعة: أخطأت في الموافقة على تأليف قصة من أجل إثارة الجدل.

وأضافت عايدة في تصريح لـ كلمتك إنها سيدة مسيحية تحترم تعاليم دينها، ولم تتصور أن الأمر سيصل إلى هذه الدرجة، حيث تم تداول خبر زواجي العرفي بشكل كبير، وواجهت انقادات عدة، بالرغم أن الأمر كان واضحًا خلال الحلقة أنه لقاء ليس جادًا، وسيطر عليه المزاح والضحك.

من جانب آخر استأنفت عايدة رياض تصوير مشاهدها في الجزء الثاني من مسلسل “جودر” والذي يشارك في موسم دراما رمضان المقبل.

كما تواصل عايدة رياض أيضا تصوير مشاهدها في مسلسل “220 يوم” من بطولة كريم فهمي، وصبا مبارك.

وكانت الفنانة عايدة رياض قد انتهت مؤخرا من تصوير مسلسل “برغم القانون” والذي يعرض حاليا، ويحقق ردود أفعال جيدة.

مسلسل برغم القانون

وتدور أحداث مسلسل برغم القانون في إطار اجتماعي تشويقي، حول قصة سيدة تُواجه العديد من التحديات والصعوبات في حياتها، وتضطر إلى اتخاذ قرارات صعبة.

مسلسل "برغم القانون" يشارك في بطولته كل من: هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، عابد عنان، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل علي ماهر، وعدد آخر من الفنانين، تأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام.

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