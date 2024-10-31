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مشاهير العرب - رغم ظروفه الصحية.. محمد منير ينعى حسن يوسف ومصطفى فهمي بهذه الكلمات - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - رغم ظروفه الصحية.. محمد منير ينعى حسن يوسف ومصطفى فهمي بهذه الكلمات - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - رغم ظروفه الصحية.. محمد منير ينعى حسن يوسف ومصطفى فهمي بهذه الكلمات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 31 أكتوبر 2024 06:10 مساءً - نعى الفنان محمد منير، عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات «إكس»، النجمين حسن يوسف ومصطفى فهمي بعد رحيلهما عن عالمنا خلال الأيام الماضية، حيث رحل الأول عن عمر يناهز الـ 90 عاما، بينما غادر الحياة الأول عن عمر يناهز الـ 82 عاما.

وقال منير، عبر حسابه على «إكس»: «بين فتى الشاشة الشقي وصديق العمر، رحم الله الفنانين حسن يوسف ومصطفى فهمى، وألهم ذويهما الصبر والسلوان».

محمد منير

وفاة حسن يوسف ومصطفى فهمي

وغادر الفنان حسن يوسف، الحياة عن عمر يناهز الـ 90 عاما، الثلاثاء 29 أكتوبر، ولحقه الفنان مصطفى فهمي، الأربعاء 30 أكتوبر عن عمر يناهز الـ 82 عاما، بعد مسيرة فنية تألقا خلالها بالعديد من الأعمال الفنية المتميزة.

الحالة الصحية لـمحمد منير

وكان محمد منير، تصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما تداول أنباء عن تدهور حالته الصحية.

تفاصيل الحالة الصحية للفنان محمد منير

وكشف الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، عن الحالة الصحية للكينج محمد منير الصحيةـ بعد انتشا أنباء عن نقله إلى العناية المركزة، قائلا: «حالته زي الفل».

وأضاف: «جمعني حديث معه منذ قليل وهو يتمتع بصحة جيدة»، لافتًا إلى أنه أجرى عدة فحوصات طبية للاطمئنان على نفسه ولا صحة لدخوله العناية المركزة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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