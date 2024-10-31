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مشاهير العرب - بعد عرضه.. مسلسل «وتر حساس» لـ صبا مبارك يتصدر قائمة الأكثر مشاهدة «صور» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - بعد عرضه.. مسلسل «وتر حساس» لـ صبا مبارك يتصدر قائمة الأكثر مشاهدة «صور» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد عرضه.. مسلسل «وتر حساس» لـ صبا مبارك يتصدر قائمة الأكثر مشاهدة «صور» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 31 أكتوبر 2024 05:38 مساءً - استحوذت الفنانة الأردنية صبا مبارك، على الصدارة في حجم المشاهدات بعدد 4 حلقات من عرض مسلسل وتر حساس عبر شاشة ON ومنصة يانجو بلاي في الفترة الأخيرة، والذي يشير إلى إعجاب قطاع كبير من الجمهور بالعمل.

ومن جانبها، احتفلت صبا مبارك عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بصدارة مسلسل وتر حساس على يانجو بلاي، وعلقت عليه قائلة: «رقم 2 على يانجو بلاى بعد 4 حلقات».

مسلسل وتر حساس

مواعيد عرض مسلسل وتر حساس

ومن المقرر، أن يتابع الجمهور الحلقة الخامسة من مسلسل وتر حساس، من الأحد إلى الخميس، عبر قناة ON، في تمام الساعة الـ 7:30 مساء، بينما تعاد الحلقة في 1 والربع صباحًا، وتكرر الإعادة الثانية في 11 والنصف من صباح اليوم التالي.

كما يتم العرض قناة ON drama في تمام الساعة 10مساءً، وتكون الإعادة في تمام الساعة الـ 5 من صباح اليوم التالي، وتأتي الإعادة الثانية في تمام الساعة 4 عصرًا.

تفاصيل مسلسل وتر حساس

وتدور أحداث مسلسل وتر حساس، حول 3 صديقات تبدأ علاقتهنّ في الانهيار، عندما تعلم «كاميليا» إنجي المقدم، أن زوجها «رشيد» محمد علاء، في علاقة لسنوات مع صديقتها المقربة «سلمى» صبا مبارك، وعلى الجانب الآخر تتعرض للابتزاز من صديقتهما الثالثة، لتبدأ العلاقة التي كانت تبدو مثالية في الانهيار عندما تشابكت العلاقات بين كل الأطراف.

أبطال مسلسل وتر حساس

ويشارك في بطولة مسلسل وتر حساس، عددًا من النجوم الفن منهم، صبا مبارك، محمد علاء، إنجي المقدم، هيدي كرم، أحمد جمال سعيد، أحمد غزي، فضلًا عن تميم عبده، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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