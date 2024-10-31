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الأوبرا تقدم ثاني حفلات "الموسيقى الغنائية" علي المسرح الكبير - أخبار كلمتك

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الأوبرا تقدم ثاني حفلات "الموسيقى الغنائية" علي المسرح الكبير - أخبار كلمتك

الأوبرا تقدم ثاني حفلات "الموسيقى الغنائية" علي المسرح الكبير - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 05:29 مساءً - تواصل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد تقديم سلسلة حفلات "الموسيقى الغنائية" التى استحدثها أوركسترا القاهرة السيمفوني فى موسمه الجديد تحت إشراف المدير الموسيقى والقائد الأساسي المايسترو أحمد الصعيدى وذلك في الثامنة مساء السبت ٢ نوفمبر على المسرح الكبير بقيادة المايسترو الإيطالى جيوفاني بومبيو بمصاحبة كورال اكابيلا تدريب مايا چيفنيريا.

دار الأوبرا المصرية

يتضمن برنامج الحفل مقطوعتين من أعمال المؤلف الموسيقى العالمى فرانس جوزيف هايدن  "السيمفونية رقم  ١٠٠  وورقم  ١٠٤".

 

أوركسترا القاهرة السيمفوني

 

الجدير بالذكر أن أوركسترا القاهرة السيمفوني تأسس عام ١٩٥٩ على يد المايسترو النمساوي فرانز ليتشاورو،ومنذ هذا التاريخ يسهم في إثراء الحياة الموسيقية في مصر من خلال استضافة أشهر الموسيقيين فى العالم وأيضا يعمل على تشجيع الموسيقيين المصريين من المؤلفين والعازفين والقادة فى الإعلان عن أنفسهم وعلى مدار تاريخه نجح فى ضم مؤلفات عالمية إلى ريبرتواره الفنى كما نظم العديد من ورش العمل لمدربين دوليين هذا إلى جانب القيام بجولات فنية ناجحة في جميع أرجاء العالم.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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