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مشاهير العرب - خالد علي ضيف برنامج كلام الناس اليوم (صورة) - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - خالد علي ضيف برنامج كلام الناس اليوم (صورة) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - خالد علي ضيف برنامج كلام الناس اليوم (صورة) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 31 أكتوبر 2024 05:05 مساءً - يحل الفنان خالد علي، ضيفا على برنامج كلام الناس الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز، من خلال قناة mbc مصر بعد غياب طويل عن الشاشة، ومن المفترض أن يكشف خلالها عن الكثير من التفاصيل المثيرة والأسرار حول حياته الفنية والشخصية.

وأعلنت الصفحة الرسمية لـ mbc مصر، عبر حسابها بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، استضافة خالد علي في برنامج كلام الناس، قائلة: «مطرب التسعينات خالد علي في أول ظهور بعد فترة غياب طويلة وقصص وأسرار يكشفها لأول مرة، الليلة في ضيافة ياسمين عز وبرنامج كلام الناس، السادسة مساءً علي MBCMASR».

نصائح ياسمين عز للسيدات

في وقت سابق، افتتحت ياسمين عز، حلقتها الجديدة من برنامج «كلام الناس»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء اليوم، بتقديم نصائح للزوجة، للتعامل مع زوجها يوم الإجازة.

وقالت ياسمين عز، للزوجات: «اعملي له كيكة الزبادي، أو أرز باللبن بالزبادي والسوداني، وحطي له طفاية لو بيدخن، ولو ما فيش طفاية، حطي إيدك، بدل ما تطلبي منه الطلاق».

وأضافت ياسمين عز: «سيبي الراجل، وبلاش تكتمي على نفسه، وروحي زوري بابا وماما، وبلاش سؤال يوم الإجازة، لما تقوليله لو مت هتتجوز عليا؟، هو أنتي أم كلثوم».

ووجهت ياسمين عز، حديثها، للفتيات المخطوبات، قائلة: «خليكي طبيعية، دور الراجل إنه يبادر ويجيبلك هدية، هو ما جابش الديب من ديله».

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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