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أستاذ بجامعة هارفارد يكشف حقائق مثيرة بشأن مرض الراحل مصطفى فهمي وعمره الحقيقي - أخبار كلمتك

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أستاذ بجامعة هارفارد يكشف حقائق مثيرة بشأن مرض الراحل مصطفى فهمي وعمره الحقيقي - أخبار كلمتك

أستاذ بجامعة هارفارد يكشف حقائق مثيرة بشأن مرض الراحل مصطفى فهمي وعمره الحقيقي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 04:51 مساءً -  كشف الدكتور أسامة حمدي، أستاذ الباطنة والسكر بجامعة هارفارد الأمريكية، عن علاقته بالفنان الراحل مصطفى فهمي، وسر مرضه الخطير الذي كان يعاني منه قبل رحليه، مؤكدًا أنه توفى عن عمر يناهز الـ 77 عامًا، وليس كما تم تداوله من خلال وسائل الإعلام بأن عمره 82 عامًا.

77 وليس 82، خطأ في عمر الراحل مصطفى فهمي

 كما كشف الدكتور أسامة حمدي عن التشخيص الحقيقي لـ مرض الفنان مصطفى فهمي، الذي توفى متأثرًا به، مؤكدًا أن الفنان الراحل كان يعاني من مرض سرطان المخ في مراحله الأخيرة.

 

الدكتور أسامة حمدي والراحل مصطفى فهمي، كلمتك


 وقال حمدي في تدوينة عبر فيس بوك، يكشف فيها علاقته بالفنان الراحل مصطفى فهمي: "الفنان الجميل مصطفى فهمي! عرفني به صديق مشترك، وهو صديق طفولته الأستاذ أحمد أبو زيد، مساعد وزير الاستثمار الأسبق."
وكشف حمدي عن عمر الراحل مصطفى فهمي قائلا: "التقينا على الغداء في مطعم رائع بالزمالك. وجدته إنسانًا يدخل قلبك من أوسع أبوابه، بأخلاقه العالية، وأسلوبه المهذب، وضحكته البشوشة التي تجعلك تشعر وكأنك تعرفه منذ سنوات طويلة. دار بيننا حوار طويل، شعرت فيه بطاقته الإيجابية في الحياة والفن والمعرفة. حدثني عن أعماله الفنية وما يخطط له. كان بسيطًا وودودًا، وكأنه يعيش بقلب أصغر بكثير من عمره الذي قارب السابعة والسبعين (أضاف الإعلام في خبر وفاته خمس سنوات لعمره).

 

أصيب بسرطان يصعب علاجه  

 وعن حالة مصطفى فهمي وحقيقة مرضه الذي توفى متأثرًا به، قال الدكتور أسامة حمدي: "كنت أتابع حالته الصحية عن كثب من خلال صديقي، وعلمت بإصابته بـ سرطان المخ من النوع الذي يصعب علاجه. تمنيت من كل قلبي أن يأتي إلى أمريكا لإعادة الفحص والبحث عن أي أسلوب حديث لعلاجه. ثم علمت بتدهور حالته الصحية سريعًا نتيجة العلاج ومضاعفاته".


وقال الدكتور أسامة حمدي: "توفي فجأة الإنسان المفعم بالحياة مصطفى فهمي، وفقد الفن المصري الناعم فارسًا جميلًا من فرسانه. يموت الناس ولكن يبقى من هؤلاء الفنانين والأدباء في هذه الدنيا لوحة، وفيلم، وموسيقى، وأغنية، وتمثال، وكتاب، وقصيدة يسعدونا بهم مدى الحياة!".
 

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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