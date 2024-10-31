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موعد عرض مسلسل تل الرياح الحلقة 148 - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 04:51 مساءً - موعد عرض مسلسل تل الرياح الحلقة 148، لقى المسلسل التركي “تل الرياح” رواجًا كبيرًا بين مشاهدي الدراما التركية فى الوطن العربي مؤخرًا.

موعد عرض مسلسل تل الرياح 

 ويبحث الجمهور عن موعد عرض الحلقة الـ 148 من مسلسل تل الرياح، بعد أن أثر اهتمام المشاهدين وحقق نسبة مشاهدة قياسية.

ويتم عرض مسلسل تل الرياح من الإثنين إلى الجمعة في تمام الساعة الـ 9:15 دقيقة مساءً بتوقيت تركيا، والساعة 3:30 مساءً بتوقيت مصر، ويتم عرضه على قناة كانال 7 التركية.

 

مسلسل تل الرياح

 وتدور أحداث مسلسل تل الرياح، حول خليل وزينب الذين تجمعهم قصة حب قوية، برغم أن زينب هي ابنة أغنى وأكبر عائلات البلدة، بينما يسعى خليل للانتقام من قتلة والديه وهو صغيرًا.

 

أبطال مسلسل تل الرياح

 ويشارك في بطولة مسلسل تل الرياح عدد كبير من النجوم، وعم: غوكبيرك يلدريم، جيمري أردا، زينب سيربيل بوزكورت، هلال كوفيت، سينا بيهلفان، إيلايدا سوماك، سردار يوسف، طارق ترياكي أوغلو، آدم بال، سلمى كوتلوغ، المسلسل من إخراج بولنت دوغان، وعمر بايكال.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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