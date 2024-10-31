مشاهير العرب - غدا.. انطلاق فعاليات مهرجان الحرية المسرحي في دورته العاشرة بالإسكندرية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 31 أكتوبر 2024 04:28 مساءً - يستعد مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، لاستقبال فعاليات الدورة الـ 10 من مهرجان الحرية المسرحي التي جاءت حاملة لـ اسم المخرج خالد جلال.

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات مهرجان الحرية المسرحي غدا على خشبة مسرح المركز في الإسكندرية، في تمام الساعة الـ 7 مساء، وتمتد فعاليات المهرجان حتى يوم 8 نوفمبر 2024.

ويفتتح فعاليات الدورة الـ 10 من مهرجان الحرية المسرحي، كل من الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، والمهندس حمدي السطوحي، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والمخرج خالد جلال، رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، ومدير المركز، الدكتور دينا عبد السلام.

وسيشهد مهرجان الحرية المسرحي منافسة قوية بين عدد من العروض المسرحي أبرزها: «رحلة حنظلة» وهي من تأليف سعد الله ونوس، =وإخرج مروان محمود، «حيث لا يراني أحد»، «الكلب النائم»، «كاسبر» من إنتاج قصر ثقافة الأنفوشي فرع ثقافة الإسكندرية وفكرته مستوحاة من نص الكاتب النمساوي بيتر هاندكه، دراماتورج وإخراج أشرف علي، «فريق كابتن يحيى الناشد»، «السيد جورج فليبو»، «الرجل المبتسم»، «انتحار مؤقت»، «استدعاء ولى أمر» وغيرها من العروض المشوقة.

أبرز جوائز مهرجان الحرية المسرحي

وجاءت لجنة المشاهدة مكونة من كل من الدكتور محمد حسني، الدكتور أحمد بركات، الفنان السعيد قابيل، الفنان خالد رأفت، الفنان والكاتب ميسرة صلاح الدين.

وأطلقت اللجنة العليا للمهرجان اطلاق اسم الأكاديمي الراحل الدكتور علاء عبد العزيز، أستاذ النقد والدراما بالمعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون على الجائزة الكبرى لأفضل عرض مسرحي بالمهرجان، بينما جائزة أفضل ممثل جاءت باسم الفنان الراحل عثمان محمد على، وجائزة أفضل موسيقى باسم الموسيقار الراحل حمدي رءوف، وذلك تقديرا لعطائهم الكبير للمسرح المصري.