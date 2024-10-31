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مشاهير العرب - «من البودكاست إلى العالمية».. احتفاء بشارع المعز بمخرج مصري شاب لفيلم أمريكي - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «من البودكاست إلى العالمية».. احتفاء بشارع المعز بمخرج مصري شاب لفيلم أمريكي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «من البودكاست إلى العالمية».. احتفاء بشارع المعز بمخرج مصري شاب لفيلم أمريكي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 31 أكتوبر 2024 04:12 مساءً - أجواء احتفالية شهدها شارع المعز لدين الله الفاطمي بالقاهرة تكريمًا للمخرج المصري الشاب محمد زكريا، عقب اختتامه تصوير الفيلم الأمريكي "Murder at the Embassy"، الذي جرت مشاهده بين الأهرامات، وشارع المعز، وخان الخليلي، إضافة إلى مدينة الإنتاج الإعلامي، وذلك خلال الشهرين الماضيين.

المارة ورواد المعز حرصوا على التقاط الصور مع زكريا وفريق العمل الذين عادوا للشارع في زيارة خاصة بعد انتهاء التصوير، تخليدًا لتجربة كانت هي الأولى له في عالم الإخراج السينمائي العالمي، بعد مسيرة ناجحة في إخراج حلقات لعدد من المشاهير في برامج تلفزيونية معروفة، كان أبرزها حلقات الإعلامي العراقي نزار الفارس، التي صوّرها في مصر وتضمنت لقاءات مميزة مع نجوم كالفنان محمد هنيدي وعايدة رياض، وعبير صبري.

وتنبأ الفنان محمد هنيدي، بنجومية المخرج محمد زكريا، حيث قال له في آخر تصوير:" هتبقى مخرج عالمي".

محمد زكريا لفت الأنظار أيضًا من خلال "بودكاست"، حيث أخرج حوارات مع نجوم مصريين، مثل هاني رمزي وصلاح عبد الله، وأثار البرنامج اهتمام الجمهور بمواضيعه وأسلوبه المختلف.

ويواصل زكريا التحضير لعمل درامي رمضاني جديد لم يُعلن عن تفاصيله بعد، من بطولة مصطفى شعبان وأحمد السقا، والذي سيشهد مشاركته كمساعد مخرج أول، ليضيف بذلك خطوة جديدة ومثيرة لمسيرته الفنية.

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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