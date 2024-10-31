مشاهير العرب - موعد ومكان عزاء الفنان مصطفى فهمي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 31 أكتوبر 2024 04:12 مساءً - أعلنت أسرة الفنان مصطفى فهمي، اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024، موعد ومكان عزاء الفنان الراحل بعد وفاته في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 82 عامًا.

وتستقبل أسرة الفنان مصطفى فهمي، عزائه يوم الأحد المقبل الموافق لـ 3 نوفمبر المقبل في مسجد عمر مكرم بمدينة نصر.

وفاة الفنان مصطفى فهمي

ورحل الفنان مصطفى فهمي، بعد مسيرة فنية استمرت لأكثر من 50 عاما، في صمت عقب معاناة كبيرة مع سرطان المخ استمرت لأشهر عديدة، ذلك الأمر الذي أثار حالة كبيرة من الحزن في بين جميع العاملين في الوسط الفني، ولهذا السبب تستعرض كلمتك للقراء والمتابعين أبرز محطات في حياة الفنان مصطفى فهمي.

نشأة الفنان مصطفى فهمي

وولد الفنان مصطفى فهمي، في 7 أغسطس عام 1940، لعائلة أرستقراطية في القاهرة، حيث إن والده وجده شغلا الكثير من المناسب السياسية، وعشق الفن منذ صغره حيث عمل به عقب تخرجه من المعهد العالي للسينما في ستينيات القرن الماضي، وكانت بدايته مساعد مخرج، حتى جاءته الفرصة الأولى للانطلاقة السينمائية في فيلم أين عقلي بالتعاون مع سندريلا الشاشة سعاد حسني.

أبرز أعمال الفنان مصطفى فهمي

وقدم مصطفى فهمي، خلال مسيرته الفنية، باقة من أعماله الفنية في السينما والمسرح والدراما، أبرزها، فيلم أين عقلي، ووجها لوجه، ونبتدي منين الحكاية، ولمن تشرق الشمس، وقمر الزمان، وهكذا الأيام، وكلهم في النار، وقصر في الهواء، والرحمة يا ناس، وأدم يعود للجنة.