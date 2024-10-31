اليوم، إطلاق 13 قافلة طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" - أخبار كلمتك

اليوم، إطلاق 13 قافلة طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" - أخبار كلمتك

محامية تدعو إلى الوقوف أمام شيخ بارز بتعز عقب مواقفه المتشددة تجاه هذا الأمر - أخبار كلمتك

محامية تدعو إلى الوقوف أمام شيخ بارز بتعز عقب مواقفه المتشددة تجاه هذا الأمر - أخبار كلمتك

أسعار الأرز اليوم الأربعاء في السوق المحلي - أخبار كلمتك

أسعار الأرز اليوم الأربعاء في السوق المحلي - أخبار كلمتك

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 13-11- 2024 في مصر - أخبار كلمتك

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 13-11- 2024 في مصر - أخبار كلمتك

وفاة مغترب يمني في امريكا فور وصوله إلى أرض الوطن .. ما القصة ؟ - أخبار كلمتك

وفاة مغترب يمني في امريكا فور وصوله إلى أرض الوطن .. ما القصة ؟ - أخبار كلمتك

درجات الحرارة المتوقعة في اليمن صباح الأربعاء .. تعرف عليها - أخبار كلمتك

درجات الحرارة المتوقعة في اليمن صباح الأربعاء .. تعرف عليها - أخبار كلمتك

عاجل :الموت يخطف مدير الدفاع المدني في عدن بصورة مفاجئة - أخبار كلمتك

عاجل :الموت يخطف مدير الدفاع المدني في عدن بصورة مفاجئة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - فيلم "اختيار مريم" يفوز بجائزتين من المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - فيلم "اختيار مريم" يفوز بجائزتين من المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون - أخبار كلمتك

روسيا تعلن تدمير 29 مسيرة أوكرانية فوق عدة مقاطعات - أخبار كلمتك

روسيا تعلن تدمير 29 مسيرة أوكرانية فوق عدة مقاطعات - أخبار كلمتك

موعد طرح رامي جمال لثاني أغاني ألبومه الجديد "مش لاقيكي" - أخبار كلمتك

موعد طرح رامي جمال لثاني أغاني ألبومه الجديد "مش لاقيكي" - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف عالم الفن والمشاهير

موعد وأماكن عرض الحلقة 10 من مسلسل "مليونير في غمضة عين" - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
موعد وأماكن عرض الحلقة 10 من مسلسل "مليونير في غمضة عين" - أخبار كلمتك

موعد وأماكن عرض الحلقة 10 من مسلسل "مليونير في غمضة عين" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 04:03 مساءً -  تصدر مسلسل مليونير فى غمضة عين ترند محرك البحث جوجل فى الساعات الأخيرة، حيث يبحث الجمهور عن موعد وأماكن عرض حلقات الدراما المصرية. 

ولاقى مسلسل مليونير فى غمضة عين اهتمام عدد كبير من المشاهدين بسبب أحداثه المثير، فتدور قصة المسلسل حول شاب فقير بعرف بأسم إبراهيم عنبة والذي تتغير حياته البسيطة ليصبح مالكًا لشركات وسيارات وأملاك كبرى تتغير حياته مرة أخرى بعد أن يقع في حب فتاة. 

موعد عرض مسلسل مليونير في غمضة عين

وتُعرض حلقات مسلسل المليونير في غمضة عين على قنوات MBC وMBC دراما يوم الخميس من كل أسبوع في تمام الساعة الـ 9 مساءً بتوقيت السعودية ومصر. 

أبطال مسلسل مليونير في غمضة عين

ويشارك في مسلسل مليونير في غمضة عين عدد من أبطال والوجوه الجديدة، وهم الفنان مينا مرعي، والفنان كريم محجوب، والفنان إحسان ترك، والفنان محمد الحسيني. 

ونقدم لكم من خلال موقع "كلمتك"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

موعد طرح رامي جمال لثاني أغاني ألبومه الجديد "مش لاقيكي" - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق