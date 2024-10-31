موعد عرض الحلقة الأخيرة من تيتا زوزو - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 03:47 مساءً - موعد عرض الحلقة الأخيرة من تيتا زوزو، ينتظر متابعو مسلسل تيتا زوزو عرض آخر حلقاته لمعرفة مصير زوزو، وهل ستحصل على البراءة أم ستقضي سنوات في السجن.

الحلقة الأخيرة من تيتا زوزو متى تعرض؟

ويبحث المتابعون عن موعد عرض الحلقة الأخيرة من تيتا زوزو، ولقد عرضت منصة Watch it مساء أمس الأربعاء الحلقة الأخيرة من تيتا زوزو في تمام الثامنة مساء، وفيما يخص موعد عرض الحلقة الأخيرة من تيتا زوزو على قناة DMC فإنها سوف تعرض مساء اليوم الخميس ٣١ أكتوبر في تمام الساعة ٨ مساء، وستعرض على قناة DMC دراما في تمام الساعة ١١ مساء.

أبطال مسلسل تيتا زوزو.. تعرف عليهم

ويشارك إسعاد يونس في بطولة مسلسل “تيتا زوزو” كل من: إسلام إبراهيم، ندى موسى، محمد كيلاني، إيناس كامل، حمزة العيلي، نور محمود، محمود البزاوي، وإيمان يوسف، من تأليف محمد عبد العزيز وإخراج شيرين عادل.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.