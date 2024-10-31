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مشاهير العرب - عايدة رياض تثير الجدل من جديد بعد تعليقها على الزواج العرفي.. ما القصة؟ - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - عايدة رياض تثير الجدل من جديد بعد تعليقها على الزواج العرفي.. ما القصة؟ - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - عايدة رياض تثير الجدل من جديد بعد تعليقها على الزواج العرفي.. ما القصة؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 31 أكتوبر 2024 03:40 مساءً - تصدرت الفنانة عايدة رياض، مؤشرات البحث عبر تريند «جوجل» ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك عقب إذاعة حلقتها الأخيرة مع الإعلامي العراقي، وحديثها عن الزواج العرفي، وإمكانية زواجها مرة آخرى بعد عمر الـ 70 عاما.

وردت عايدة رياض، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» على الجدل المثار حول تصريحاتها، قائلة: «أنا بعتز بمسيحتي جدا وبحترم كل الأديان وبخصوص الحوار اللي حصل بيني وبين المذيع دا كله هزار، وكنا متفقين نعمل تريند وأنا بصراحة إحساسي خانني وقعدت أهزر، بس طبعا لا في جواز عرفي دا كان تريند وأنا غلطت طبعا».

تصريحات عايدة رياض عن زواجها في السبعين

وأثارت عايدة رياض، الجدل خلال الساعات القليلة الماضية، عقب تصريحاتها الأخيرة عن زواجها بعد سن السبعين، مما جعل هذه الحلقة تتصدر التريند وحققت تفاعلا كبيرا فور عرضها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت عايدة رياض، خلال استضافتها ببرنامج «مع نزار الفارس» المذاع عبر فضائية «الرابعة العراقية»، إنها مرتبطة حاليا وتنوي الزواج قريبا بالرغم من تجاوزها سن السبعين وطلبت خلال الحلقة من محمد رمضان أن يحيي حفل زفافها مجانا خاصة أنها تنوي إقامة حفل زفاف كبير ستدعو له الوسط الفني.

وأشادت عايدة رياض، بموهبة محمد رمضان خاصة بعد مشاركتها التمثيل معه، مؤكدة أنه أفضل من أحمد زكي في فترة شبابه خاصة أنها عملت مع أحمد زكي في تلك الفترة مشيرة إلى أن محمد رمضان نجاحه أقوى واسرع بكثير من أحمد زكي.

كما أعلنت أن ياسمين صبري أجمل من هند رستم، مؤكدة أيضا أن مي عمر أفضل من غادة عبد الرازق ومنحتها لقب سيدة الشاشة العربية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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