مشاهير العرب - الأحد المقبل.. «القاهرة السينمائي» يعقد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل الدورة الـ45 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 31 أكتوبر 2024 03:40 مساءً - أعلنت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة الفنان حسين فهمي، عن عقد مؤتمر صحفي، يوم الأحد 3 نوفمبر، الساعة الـ12 ظهرا، للإعلان عن تفاصيل الدورة الـ 45، التي تقام خلال الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر.

المؤتمر الصحفي لمهرجان القاهرة السينمائي الدورة 45

من المقرر أن تكشف إدارة المهرجان القاهرة خلال المؤتمر عن قوائم الأفلام المشاركة في المسابقات والبرامج المختلفة، وأبرز الحضور من نجوم السينما العالمية وكذلك الورش الفنية وجلسات النقاش، التي من المقرر إقامتها ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما التي توفر أيضا للمحترفين فرصًا للشراكة مع المجتمع السينمائي الدولي.

وكانت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، قد أعلنت في وقت سابق، عن فتح باب التسجيل للأفلام الراغبة بالمشاركة في فعاليات دورته الـ45 التي تقام في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر المقبل بدار الأوبرا المصرية.

ويبدأ فتح باب استقبال طلبات الأفلام من جميع أنحاء العالم بداية من 1 مايو 2024 وحتى 1 أغسطس 2024 عبر الموقع الرسمي للمهرجان.