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مشاهير العرب - الأحد المقبل.. «القاهرة السينمائي» يعقد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل الدورة الـ45 - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - الأحد المقبل.. «القاهرة السينمائي» يعقد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل الدورة الـ45 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - الأحد المقبل.. «القاهرة السينمائي» يعقد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل الدورة الـ45 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 31 أكتوبر 2024 03:40 مساءً - أعلنت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة الفنان حسين فهمي، عن عقد مؤتمر صحفي، يوم الأحد 3 نوفمبر، الساعة الـ12 ظهرا، للإعلان عن تفاصيل الدورة الـ 45، التي تقام خلال الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر.

المؤتمر الصحفي لمهرجان القاهرة السينمائي الدورة 45

من المقرر أن تكشف إدارة المهرجان القاهرة خلال المؤتمر عن قوائم الأفلام المشاركة في المسابقات والبرامج المختلفة، وأبرز الحضور من نجوم السينما العالمية وكذلك الورش الفنية وجلسات النقاش، التي من المقرر إقامتها ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما التي توفر أيضا للمحترفين فرصًا للشراكة مع المجتمع السينمائي الدولي.

مهرجان القاهرة السينمائي

وكانت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، قد أعلنت في وقت سابق، عن فتح باب التسجيل للأفلام الراغبة بالمشاركة في فعاليات دورته الـ45 التي تقام في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر المقبل بدار الأوبرا المصرية.

ويبدأ فتح باب استقبال طلبات الأفلام من جميع أنحاء العالم بداية من 1 مايو 2024 وحتى 1 أغسطس 2024 عبر الموقع الرسمي للمهرجان.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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