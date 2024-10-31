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مشاهير العرب - مسلسل وتر حساس الحلقة 5.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة «صور» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - مسلسل وتر حساس الحلقة 5.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة «صور» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسل وتر حساس الحلقة 5.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة «صور» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 31 أكتوبر 2024 03:40 مساءً - حالة من الترقب الشديد لدى قطاع كبير من الجمهور مع اقتراب عرض الحلقة الـ 5 من مسلسل وتر حساس بطولة الفنانة صبا مبارك، خاصة مع تصاعد الأحداث في الحلقة الماضية لعرض «وتر حساس» حيث يعترف محمد علاء بحبه لصديقة زوجته سلمى.

ومع ارتفاع مؤشرات البحث حول مسلسل وتر حساس لـ صبا مبارك، تستعرض كلمتك للقراء والمتابعين كل ما تحتاج معرفته عن موعد عرض الحلقة 5 من مسلسل وتر حساس.

مسلسل وتر حساس

مواعيد عرض مسلسل وتر حساس

ومن المقرر، أن يتابع الجمهور الحلقة الخامسة من مسلسل وتر حساس، من الأحد إلى الخميس، عبر قناة ON، في تمام الساعة الـ 7:30 مساء، بينما تعاد الحلقة في 1 والربع صباحًا، وتكرر الإعادة الثانية في 11 والنصف من صباح اليوم التالي.

كما يتم العرض قناة ON drama في تمام الساعة 10مساءً، وتكون الإعادة في تمام الساعة الـ 5 من صباح اليوم التالي، وتأتي الإعادة الثانية في تمام الساعة 4 عصرًا.

مسلسل وتر حساس

تفاصيل مسلسل وتر حساس

وتدور أحداث مسلسل وتر حساس، حول 3 صديقات تبدأ علاقتهنّ في الانهيار، عندما تعلم «كاميليا» إنجي المقدم، أن زوجها «رشيد» محمد علاء، في علاقة لسنوات مع صديقتها المقربة «سلمى» صبا مبارك، وعلى الجانب الآخر تتعرض للابتزاز من صديقتهما الثالثة، لتبدأ العلاقة التي كانت تبدو مثالية في الانهيار عندما تشابكت العلاقات بين كل الأطراف.

أبطال مسلسل وتر حساس

ويشارك في بطولة مسلسل وتر حساس، عددًا من النجوم الفن منهم، صبا مبارك، محمد علاء، إنجي المقدم، هيدي كرم، أحمد جمال سعيد، أحمد غزي، فضلًا عن تميم عبده، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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