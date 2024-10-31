سعد لمجرد يصور كليبًا جديدًا في فرنسا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 03:29 مساءً - يجهز النجم المغربي سعد لمجرد في الوقت الحالي، لتصوير فيديو كليب جديد تمهيدًا لعرضه قريبًا، بعد طرحه مؤخرًا لعدة أغاني بطريقة السينجل.

سعد لمجرد يصور فيديو كليب في فرنسا

ويصور سعد لمجرد مشاهد كليبه الجديد في فرنسا بعدد من الأماكن تحت قيادة المخرج حسام الحسيني.

ومن ناحية أخري كان قد كشف الفنان المغربي سعد لمجرد كواليس لقائه بـ سلطان الطرب جورج وسوف وذلك خلال تواجده في بيروت لإحياء حفلة هناك.

لقاء سعد لمجرد وجورج وسوف في لبنان

وقال سعد لمجرد خلال لقائه مع برنامج “et بالعربي”: “إن مقابلة جمعته بسلطان الطرب جورج وسوف قبل حفله هناك، مؤكدًا أنها كانت مقابلة رائعة”.

وأكد سعد لمجرد أن جورج وسوف طلب منه أن يغني أغنيته الشهيرة “حلف القمر” وصوته نال إعجاب “وسوف”.

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