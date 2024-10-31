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سعد لمجرد يصور كليبًا جديدًا في فرنسا - أخبار كلمتك

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سعد لمجرد يصور كليبًا جديدًا في فرنسا - أخبار كلمتك

سعد لمجرد يصور كليبًا جديدًا في فرنسا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 03:29 مساءً - يجهز النجم المغربي سعد لمجرد في الوقت الحالي، لتصوير فيديو كليب جديد تمهيدًا لعرضه قريبًا، بعد طرحه مؤخرًا لعدة أغاني بطريقة السينجل.

سعد لمجرد يصور فيديو كليب في فرنسا 

ويصور سعد لمجرد مشاهد كليبه الجديد في فرنسا بعدد من الأماكن تحت قيادة المخرج حسام الحسيني. 

ومن ناحية أخري كان قد كشف الفنان المغربي سعد لمجرد كواليس لقائه بـ سلطان الطرب جورج وسوف وذلك خلال تواجده في بيروت لإحياء حفلة هناك.

لقاء سعد لمجرد وجورج وسوف في لبنان 

وقال سعد لمجرد خلال لقائه مع برنامج “et بالعربي”: “إن مقابلة جمعته بسلطان الطرب جورج وسوف قبل حفله هناك، مؤكدًا أنها كانت مقابلة رائعة”.

وأكد سعد لمجرد أن جورج وسوف طلب منه أن يغني أغنيته الشهيرة “حلف القمر” وصوته نال إعجاب “وسوف”.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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