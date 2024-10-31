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لانا ديل راي في جلسة تصوير لـVogue - أخبار كلمتك

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لانا ديل راي في جلسة تصوير لـVogue - أخبار كلمتك

لانا ديل راي في جلسة تصوير لـVogue - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 03:29 مساءً -  لانا ديل راي، أجرت المغنية الشهيرة، لانا ديل راي، جلسة تصوير لصالح مجلة Vogue، بنسختها الأمريكية.

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والتزمت لانا ديل راي، بارتداء الملابس السوداء، خلال جلسة التصوير، فيما اختارت رفع شعرها في عدد من الصور، وإنزاله في أخرى.

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زواج المغنية لانا ديل راي

وكشف تقرير لموقع الديلي ميل، عن زواج المغنية الشهيرة، لانا ديل راي، من مرشد رحلات التمساح جيريمي دوفرين.

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وذكر التقرير، أن زواج لانا ديل راي، كان بشكل سري، ولم يحضره سوى عدد قليل من الأهل والأقارب، من جانب عائلتين العرسان الجدد.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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