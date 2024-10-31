لانا ديل راي في جلسة تصوير لـVogue - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 03:29 مساءً - لانا ديل راي، أجرت المغنية الشهيرة، لانا ديل راي، جلسة تصوير لصالح مجلة Vogue، بنسختها الأمريكية.

والتزمت لانا ديل راي، بارتداء الملابس السوداء، خلال جلسة التصوير، فيما اختارت رفع شعرها في عدد من الصور، وإنزاله في أخرى.

زواج المغنية لانا ديل راي

وكشف تقرير لموقع الديلي ميل، عن زواج المغنية الشهيرة، لانا ديل راي، من مرشد رحلات التمساح جيريمي دوفرين.

وذكر التقرير، أن زواج لانا ديل راي، كان بشكل سري، ولم يحضره سوى عدد قليل من الأهل والأقارب، من جانب عائلتين العرسان الجدد.

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