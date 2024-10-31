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سيلينا جوميز تتألق بالأسود خلال حضورها مهرجان الفيلم الأمريكي الفرنسي - أخبار كلمتك

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سيلينا جوميز تتألق بالأسود خلال حضورها مهرجان الفيلم الأمريكي الفرنسي - أخبار كلمتك

سيلينا جوميز تتألق بالأسود خلال حضورها مهرجان الفيلم الأمريكي الفرنسي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 03:29 مساءً - سيلينا جوميز، تألقت الممثلة والمغنية سيلينا جوميز، مساء أمس، خلال حضورها فعاليات مهرجان الفيلم الأمريكي الفرنسي.

واختارت سيلينا جوميز، ارتداء فستان أسود بسيط، أظهر جمالها الطبيعي، فيما تركت شعرها منسدلا على كتفيها.

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بـ 1.3 مليار دولار، سيلينا جوميز تصبح أصغر المليارديرات بأمريكا

في سياق متصل، قدر موقع بلومبرج صافي ثروة المغنية والممثلة الشابة سيلينا جوميز، بـ 1.3 مليار دولار، ليضعها ضمن أصغر المليارديرات في الولايات المتحدة.

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ويرتبط جزء كبير من ثروة جوميز بعلامتها التجارية التي أنشأتها منذ خمس سنوات والمتخصصة بالعناية بالبشرة "Rare Beauty"، بالإضافة إلى شراكتها في الموسيقى والتمثيل ووسائل التواصل الاجتماعي.

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هجوم على سيلينا جوميز بعد إعطائها 20 دولارا لمشرد (فيديو)

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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