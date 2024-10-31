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دينا الشربيني تقف أمام حسين فهمي في كامل العدد 3 - أخبار كلمتك

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دينا الشربيني تقف أمام حسين فهمي في كامل العدد 3 - أخبار كلمتك

دينا الشربيني تقف أمام حسين فهمي في كامل العدد 3 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 03:29 مساءً -  بدأ الفنان شريف سلامة والفنانة دينا الشربيني تصوير المشاهد  الأولى للجزء الثالث من مسلسل كامل العدد، بعد إعداد التجهيزات اللازمة له والتي تم الاتفاق عليها خلال الفترة الماضية.

وعلمت كلمتك أن هناك عددا من المشاهد التي تجمع الفنانة دينا الشربيني بالفنان حسين فهمي خلال أحداث العمل، والتي تعاقدت عليه منذ أيام قليلة مضت.

وسوف يتم إضافة بعض القصص الجديدة خلال أحداث العمل، الذي يقوم ببطولته كل من دينا الشربيني وشريف سلامة، ومن المفترض عرض الموسم الثالث من المسلسل العائلي في رمضان 2025.
 

 

مسلسل كامل العدد 3

 تدور أحداث المسلسل حول "أحمد" طبيب التجميل الذي يتقابل مع "ليلى" صاحبة مشروع مستحضرات التجميل، وسرعان ما يقعان في غرام بعضهما البعض، ولكن ظروفهما العائلية المختلفة تقف سببا عائقا أمام العلاقة، ولكنهما يقرران الزواج وتحدي الظروف، ليبدأ في رحلة جديدة مع أطفالهما.

 

كما يشترك فى بطولة “كامل العدد” كل من؛ إسعاد يونس، تميم عبده، جيهان الشماشرجي وإسعاد يونس، ميمي جمال، أحمد كمال، ألفت إمام، صدقي صخر، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، تأليف رنا أبوالريش  ويسر طاهر، إخراج خالد الحلفاوى.

 

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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