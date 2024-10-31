ياسمين رئيس تكشف نيتها دخول عالم الإنتاج: "كل ما بتكبر أجرك بيزيد" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 03:24 مساءً - كشفت الفنانة ياسمين رئيس، عن نيتها الدخول في عالم الإنتاج السينمائي خلال الفترة المقبلة وتأسيسها لشركة إنتاج، قائلة: "عدت عليا فترة وأنا بفكر في أن وجودي في الشغل كممثلة مش مقتصر عليا كموهبة بس.. لكن في جزء تجاري ورا الموهبة المفروض إني أشتغل عليه".

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مهرجان الجونة السينمائي لصناع وأبطال فيلم "الفستان الأبيض" والمشارك في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة في المهرجان هذا العام، بحضور كل من أبطاله الفنانة ياسمين رئيس، أسماء جلال، الفنان أحمد خالد صالح، المخرجة جيلان عوف، المنتج محمد حفظي، وأداره أندرو محسن.

ياسمين رئيس

وأضافت ياسمين رئيس: "من الطبيعي أنه هيكون في استمرار أكتر في الشغل والحاجات اللي انا بعملها.. وكل ما بتكبر أجرك بيزيد وبتبقى مش كل المنتجين يقدروا يجيبوك.. الحل إنك تكون جزء في الإنتاج عشان تقدر تكمل وتشتغل حتى وأنت أجرك كبير".

فيلم الفستان الأبيض

تدور أحداث فيلم "الفستان الأبيض" في إطار من الدراما حول وردة من حي فقير، وهي فتاة على وشك الزواج، لكن يُتلف فستان زفافها في نفس يوم الحفل، فتخوض رحلة في القاهرة مع بنت خالتها للبحث عن فستان آخر" والفيلم بطولة ياسمين رئيس أسماء جلال، أحمد خالد صالح، ميمي جمال، سلوى محمد علي، ولبنى ونس، ومن إخراج وتأليف جيلان عوف وإنتاج فيلم كلينيك محمد حفظي.

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