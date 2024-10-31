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3 نوفمبر، مهرجان القاهرة السينمائي يكشف تفاصيل الدورة الـ45 في مؤتمر صحفي - أخبار كلمتك

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3 نوفمبر، مهرجان القاهرة السينمائي يكشف تفاصيل الدورة الـ45 في مؤتمر صحفي - أخبار كلمتك

3 نوفمبر، مهرجان القاهرة السينمائي يكشف تفاصيل الدورة الـ45 في مؤتمر صحفي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 03:09 مساءً - يعقد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة الفنان حسين فهمي، مؤتمرًا صحفيًا، في الثانية عشرة ظهر الأحد 3 نوفمبر المقبل، للإعلان عن تفاصيل الدورة الـ 45، التي تقام خلال الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر، وذلك في تمام الثانية عشرة ظهرا بأحد الفنادق بالقاهرة.

مهرجان القاهرة السينمائي 

من المقرر أن تكشف إدارة المهرجان عن قوائم الأفلام المشاركة في المسابقات والبرامج المختلفة، وأبرز الحضور من نجوم السينما العالمية وكذلك الورش الفنية وجلسات النقاش، التي من المقرر إقامتها ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما التي توفر أيضا للمحترفين فرصًا للشراكة مع المجتمع السينمائي الدولي.

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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