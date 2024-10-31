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أسماء جلال: أنا وياسمين رئيس متناقضين في «الفستان الأبيض».. وأتقنت الشخصية بهذه الطريقة - أخبار كلمتك

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أسماء جلال: أنا وياسمين رئيس متناقضين في «الفستان الأبيض».. وأتقنت الشخصية بهذه الطريقة - أخبار كلمتك

أسماء جلال: أنا وياسمين رئيس متناقضين في «الفستان الأبيض».. وأتقنت الشخصية بهذه الطريقة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 03:04 مساءً - كشفت الفنانة أسماء جلال كواليس مشاركتها في فيلم "الفستان الأبيض"، مشيرة إلى أن المخرجة جيلان عوف كانت مهتمة بالتحضيرات الخاصة بالفيلم قبل فترة طويلة من انطلاق التصوير. 

أسماء جلال في مؤتمر صحفي بمهرجان الجونة

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مهرجان الجونة السينمائي لصناع وأبطال فيلم "الفستان الأبيض" والمشارك في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة في المهرجان هذا العام، بحضور كل من أبطاله الفنانة ياسمين رئيس، أسماء جلال، الفنان أحمد خالد صالح، المخرجة جيلان عوف، المنتج محمد حفظي، ويديرها أندرو محسن. 

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إتقان الشخصية 

وأضافت أسماء جلال: "قعدت انا وياسمين رئيس وجابت لنا حد من المنطقة اللي كنا بنصور فيها عشان تتكلم معاها عن طريقة الكلام والاسلوب وتفاصيل مكناش نعرفها الا لو حد قعد معانا". 

وتابعت عن شخصيتها وشخصية ياسمين رئيس في العمل: "الحلو انهم متناقضين جدا.. وردة (ياسمين رئيس) جنب الحيط شوية مش بتعرف تاخد حقها أما أنا العكس". 

فيلم الفستان الأبيض

وتدور أحداث فيلم "الفستان الأبيض" في إطار من الدراما حول (وردة) من حي فقير وهي فتاة على وشك الزواج، لكن يُتلف فستان زفافها في نفس يوم الحفل، فتخوض رحلة في القاهرة مع بنت خالتها للبحث عن فستان آخر"، والفيلم بطولة ياسمين رئيس أسماء جلال، أحمد خالد صالح، ميمي جمال، سلوى محمد علي، ولبنى ونس، ومن إخراج وتأليف جيلان عوف وإنتاج فيلم كلينيك محمد حفظي.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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